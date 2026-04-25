Ligue 1: le PSG se rapproche du titre et prépare au mieux le Bayern

Avec un succès facile samedi soir à Angers (3-0), le PSG - encore une fois remanié - s'est rapproché du titre de Ligue 1 et a préparé au mieux la demi-finale aller de Ligue des champions mardi contre le Bayern Munich.

Profitant du match nul de Lens (3-3) contre Brest vendredi soir, les Parisiens sont désormais seuls en tête de la Ligue 1 avec six points d'avance, avant d'affronter les hommes de Pierre Sage le 13 mai à Bollaert pour ce qui sera certainement la finale de cette saison.Mais au delà de la Ligue 1, la Ligue des champions était aussi dans toutes les têtes et les jambes.Avant le choc mardi face au Bayern Munich en demi-finale aller, Luis Enrique a pu continuer de faire tourner son effectif, comme il a pu le faire sereinement contre Nantes mercredi (3-0) et beaucoup moins contre l'OL dimanche (défaite 2-1).Les doutes sur le niveau des habituels remplaçants et la profondeur du banc parisien ont été vite évacués du côté du PSG, qui a donc terminé au mieux la préparation du grand rendez-vous de sa saison.Hormis quelques déchets peu dangereux et un but d'Angers refusé pour hors-jeu (22e), les Parisiens ont déroulé et maitrisé les Angevins (13e, 34 pts) avec une large possession (autour de 80%) et de jolis mouvements.Avec comme chef d'orchestre parisien Lucas Beraldo, aux côtés de Fabian Ruiz, titulaire pour la première fois depuis trois mois et sa blessure à un genou (sorti à la mi-temps).Positionné en sentinelle devant la défense pour remplacer Vitinha - forfait à cause d'une inflammation au talon et incertain pour le Bayern - le Brésilien, habituel défenseur, a rayonné dans l'entre-jeu par ses inspirations et ses passes livrées dans le bon tempo.Tous les bons ballons sont passés par celui qui a été testé à ce poste par Luis Enrique il y a déjà quelques semaines et qui apparait désormais comme le remplaçant naturel de Vitinha à ce poste de N.6.- Alertes pour Hakimi et Hernandez -Il a offert une avant-dernière passe subtile et une autre décisive: il a d'abord lancé Achraf Hakimi dans le dos de la défense du SCO et Lee Kang-In a suivi la tentative du Marocain pour tromper le gardien Hervé Koffi d'un crochet (1-0, 7e).Lucas Beraldo a ensuite trouvé intelligemment Senny Mayulu plein axe, qui a eu le temps de se retourner et enchaîner une frappe petit filet (2-0, 39e). Il a aussi lancé Bradley Barcola, tout proche de marquer (43e) mais aussi de nouveau Lee Kang-In (47e).Même s'il a été tout près de faire une faute dangereuse devant sa surface (29e), Lucas Beraldo a été donc dans tous les bons coups et a même pu marquer de la tête sur un corner de Lee (3-0, 52e), alors qu'il venait tout juste de buter sur Koffi (51e). ¨Mais la soirée n'a pas été totalement idéale pour le PSG, sous le doux soleil du stade Raymond-Kopa, étrangement pas plein.Plusieurs joueurs ont semblé touché. Le capitaine du soir, en raison de l'absence de Marquinhos à Angers (sans explication donnée par le club), Achraf Hakimi a été remplacé à la mi-temps.Après avoir couru un long sprint, le Marocain - qui avait trouvé le poteau sur coup franc (28e) - a semblé marqué physiquement et est resté plusieurs secondes accroupi, avant de discuter plusieurs fois avec le staff (35e). Il est donc sorti à la mi-temps, tout comme Lucas Hernandez, qui s'est touché plusieurs fois la cuisse gauche.L'avant-match a aussi été tendu. Une rixe a eu lieu sur l'autoroute A11 entre deux groupes de supporters du Collectif Ultras Paris (CUP), provoquant l'annulation du déplacement de 500 supporters.