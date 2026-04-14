Ligue des champions: le PSG mate Liverpool sur la route des demi-finales

Le Paris Saint-Germain, en habitué des sommets périlleux, a résisté mardi aux vents contraires d'Anfield et dominé Liverpool grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé (2-0), son ultra-efficace Ballon d'Or, pour retrouver les demi-finales de la Ligue des champions, son habitat naturel.

Le champion d'Europe a plié sous le vent et la pluie du nord de l'Angleterre, sans jamais rompre ni renoncer à son précieux billet pour le dernier carré de la compétition reine des clubs.Il a même fait beaucoup mieux, en ramenant une nouvelle victoire de ce stade mythique, dans des conditions rendues difficiles par une météo inamicale et des blessures, un an après son succès ici-même aux tirs au but en huitièmes de finale retour.Dembélé, déjà buteur à cette occasion-là, a récidivé sur le premier tir tenté par les visiteurs en seconde période (72e, 1-0), à un moment où la défense française écopait face aux vagues offensives des Reds.Le Ballon d'Or a enfoncé le clou dans le temps additionnel pour parachever l'oeuvre des visiteurs, toujours aussi tueurs (90e+1, 2-0).Le PSG disputera, contre le Bayern Munich de Harry Kane ou le Real Madrid de Kylian Mbappé, une troisième demi-finale consécutive, la cinquième en sept saisons, ce qui en dit long sur la place qu'il occupe désormais au sommet de la hiérarchie continentale.Mardi, l'équipe de Luis Enrique n'était pas la machine à broyer du match aller (2-0), car elle avait un matelas de deux buts sur lequel se reposer et une équipe de Liverpool bien plus animée à maîtriser.- Doué et Ekitiké blessés -Elle a assuré sa tâche de manière sereine jusqu'à la mi-temps, sous la pluie, le vent et les chants d'un stade d'Anfield bruyant et remuant, prêt à s'emballer pour chaque demi-occasion obtenue et tacle réalisé.Celui d'Ibrahima Konaté, sur un bon centre de Joao Neves (43e), a montré que la défense des Reds était prête pour le combat, mais elle a aussi symbolisé la balance de dangerosité, à l'avantage du PSG.Dembélé, déjà, a contraint Giorgi Mamardashvili à boxer une tentative de lob (10e), puis le Français a eu une occasion tout aussi précieuse sur une frappe en pivot, de près mais passée bien au-dessus du but (17e).Défensivement, les visiteurs n'ont pas eu beaucoup de frayeurs, si ce n'est sur ce ballon chaud repoussé main gauche par Matvey Safonov, auteur d'une belle prestation d'ensemble, puis de manière décisive par Marquinhos devant Virgil van Dijk (31e).Mais la pression est montée de plusieurs crans en seconde période et ils ont arrêté de respirer quand l'arbitre a sifflé un penalty contre Willian Pacho (65e), puis lâché un ouf de soulagement quand le directeur du jeu s'est déjugé, vidéo à l'appui.Les plus grosses contrariétés, finalement, sont venues des sorties sur blessure du défenseur Nuno Mendes et de l'ailier Désiré Doué, de chaque côté de la mi-temps.Mais Lucas Hernandez a remplacé au pied levé l'arrière portugais face à un sacré client, Mohamed Salah.L'Egyptien a débuté le match sur le banc, comme à l'aller, avant que l'entraîneur Arne Slot ne soit contraint de le lancer de manière précoce pour remplacer Hugo Ekitiké, sorti sur civière.L'attaquant français s'est blessé tout seul, sur un mauvais appui, visiblement au tendon d'Achille, et c'est peut-être son rêve de Coupe du monde qui s'est envolé.Salah n'a pas réussi à faire ressusciter sa magie passée et l'ailier de 33 ans a dit adieu à la Ligue des champions sous le maillot de Liverpool, qu'il quittera en fin de saison.