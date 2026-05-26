Macron reçoit mardi la filière électrique à l'Elysée

BTP, industrie, transports, énergie: les responsables de grands secteurs de l'économie sont invités mardi à l'Elysée à s'engager pour faire avancer l'électrification du pays dans les années à venir, aussi bien pour des raisons climatiques que budgétaires afin de réduire la facture pétrolière.

Un mois après la publication d'un plan d'électrification des usages par le gouvernement, comportant 22 mesures destinées à doper la consommation d'électricité en France, Emmanuel Macron reçoit mardi l'ensemble des acteurs de la filière, du géant EDF aux plombiers-chauffagistes de quartier.

L'objectif est double: réduire les émissions de CO2 de secteurs comme le transport routier, et rendre ménages et entreprises moins dépendants de carburants issus de pétrole importé, alors que la guerre au Moyen-Orient fait flamber les cours du brut.

Car les énergies fossiles représentent encore aujourd'hui 60% de la consommation d'énergie de la France, une part que l'exécutif souhaite faire tomber en dessous de 50% d'ici 2050, qu'elle soit d'origine nucléaire ou renouvelable, dans les transports, l'industrie et les bâtiments.

L'objectif du plan est de faire en sorte que l'électricité représente 34% de la consommation finale d'énergie en 2030 et 38% en 2035 dans le pays, contre 27% en 2024, a détaillé auprès de l'AFP Michel Gioria, directeur général du Serce, le syndicat professionnel qui regroupe des entreprises comme Equans (Bouygues), Vinci Energie, Eiffage Energies, Spie ou des PME et TPE chargées d'intégrer l'électricité dans les infrastructures et les transports.

Le mouvement d'électrification passe par une myriade de mesures, à commencer par des engagements pris par le premier électricien du pays, EDF, qui fête ses 80 ans cette année. L'entreprise devrait confirmer qu'elle va y consacrer 240 millions d'euros, a-t-elle indiqué à l'AFP.

- "Un programme sur trente ans" -

Ainsi 80 millions d'euros seront consacrés à l'accompagnement des particuliers pour acquérir des pompes à chaleur (PAC) en remplacement d'une chaudière gaz ou fioul, 80 millions pour l'aide à l'achat de poids lourds électriques ou l'installation de bornes de recharge, et 80 millions pour la préparation de terrains industriels visant à accueillir en France de grands consommateurs d'électricité.

EDF compte notamment se mobiliser sur l'électrification du parc de logement social aussi bien que sur celle des Ehpad, dont 8% sont encore au fioul, et sur l'installation de bornes électriques dans les copropriétés, via sa filiale Logivolt.

Pour l'industrie, l'entreprise publique prévoit un "coup de pouce chaudière électrique" à hauteur de 30 millions d'euros. Pour les transporteurs, il annonce le lancement du premier réseau de recharge en itinérance pour les poids lourds, Izivia Trucks, avec un premier objectif de près de 200 bornes d'une puissance de charge supérieure à 400 kVA.

De leur côté, les entreprises du Serce, qui installent les équipements énergétiques dans les bâtiments, électrifient les usines ou raccordent les centrales au réseau, s'engagent à embaucher "12.000 personnes et 3.000 apprentis par an" pour mener à bien ce plan d'électrification.

"Nous nous engageons dans le temps, l'électrification du pays est un programme sur trente ans", a déclaré lundi à l'AFP M. Gioria.

"Il faut aussi bien installer des bornes de recharge sur les quais des ports comme Marseille, Saint-Nazaire, Le Havre ou La Rochelle que relier des serres agricoles au réseau en Bretagne, ou des +data centers+ en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur", a-t-il souligné.

Les entreprises du secteur ont mis à disposition de quelque 150 lycées professionnels en France des équipements spécialisés pour la pratique. "Nous souhaitons attirer des jeunes vers ces métiers, et les former aux métiers de la haute tension et de la grande puissance", a-t-il ajouté.

"C'est un voyage de transformation profond qui va durer 25 ou 30 ans", a souligné M. Gioria.



AFP