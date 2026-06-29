Mondial 2026 : des supporters croates s'invitent sur les photos de mariage

Les supporters venus soutenir les joueurs croates pour leur match face au Ghana se sont invités sur la photo de mariage d’un couple devant la mairie de Philadelphie (États-Unis) ce samedi 27 juin 2026. Un souvenir qui restera, il est sûr, gravé dans la mémoire des invités... et des mariés.

Loin de s’en formaliser, les jeunes mariés et leurs invités se sont mêlés aux aficionados.

OH MY GOD the Croatian fans have invaded a set of wedding photos outside City Hall and forced them to join in on the march HOW COULD YOU NOT LOVE THE WORLD CUP 🇭🇷🇭🇷🇭🇷 pic.twitter.com/yfehWONRn4 — Jimmy King (@Jimmyking35) June 26, 2026

"Comment ne pas adorer la coupe du Monde", a écrit l’homme derrière la caméra.

Ce samedi, le Ghana a été battu par la Croatie (1-2) et termine troisième du groupe L. Qualifiés en 16es, les Black Stars verront l’Angleterre affronter la RD Congo en seizièmes de finale tandis que les Croates feront face au Portugal.

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