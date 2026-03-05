Népal : jour de scrutin, six mois après le soulèvement de la Génération Z

Les Népalais votent jeudi pour des élections législatives cruciales, marquées par l'affrontement entre la vieille garde et un puissant mouvement porté par la jeunesse, six mois après un soulèvement qui a entraîné la chute du gouvernement.

Des files d'attente se sont formées dès l'aube à Katmandou et dans la circonscription habituellement tranquille de Jhapa (sud-est), où rivalisent deux candidats au poste de Premier ministre emblématiques de la lutte générationnelle à l'œuvre dans ce scrutin anticipé.

"Je suis venue tôt pour voter, nous devons exercer nos droits. Les Népalais attendent depuis si longtemps un changement, passer d'un système à un autre", a dit à l'AFP Nilanta Shakya, 60 ans, électrice dans une université de Katmandou.

"Chaque vote est important pour déterminer notre avenir", a assuré la cheffe du gouvernement provisoire Sushila Karki dans un communiqué.

Près de 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à 17H00 locales (11H15 GMT) pour désigner le successeur du gouvernement intérimaire en place après le soulèvement de septembre 2025. Au cours des manifestations, au moins 77 personnes ont été tuées et le Parlement ainsi que des dizaines de bâtiments officiels ont été incendiés.

Une interdiction d'accès aux réseaux sociaux avait mis le feu aux poudres. Très vite, les jeunes manifestants ont également laissé exploser leur colère contre le manque de perspectives d'emploi et la corruption des élites.

Des milliers de soldats et de policiers ont été déployés dans les bureaux de vote.

Cette élection voit émerger une vague de jeunes candidats, déterminés à relancer une économie népalaise moribonde et prêts à défier des dirigeants vieillissants qui assurent que seule leur expérience peut garantir stabilité et sécurité.

- "Rien d'ordinaire" -

"Ce scrutin n'a rien d'ordinaire: il pourrait être un moment charnière pour les Népalais et le Népal", a confié en amont du scrutin Sashi Gurung, 33 ans, qui votera à Katmandou.

Des hélicoptères ont acheminé du matériel électoral vers les régions montagneuses enneigées du pays, qui compte huit des dix plus hauts sommets de la planète, dont l'Everest.

Et pour ce scrutin, les regards se tournent vers les immenses plaines agricoles situées au sud-est de la capitale, où les trois prétendants au poste de Premier ministre briguent des sièges.

Les 163. 000 votants de la circonscription de Jhapa‑5 devront en particulier départager KP Sharma Oli, 74 ans, le Premier ministre renversé il y a six mois et qui entend revenir, de l'ancien maire de Katmandou, Balendra Shah, 35 ans, un rappeur qui s'est lancé en politique, considéré comme un symbole du changement politique impulsé par la jeunesse.

Autre prétendant au pouvoir: Gagan Thapa, 49 ans, le nouveau chef du plus ancien parti du pays, le Congrès népalais.

Il entend mettre fin au "club des vieillards" qui a dirigé le pays pendant des décennies.

- Résultats dans plusieurs jours -

"Tant de personnes, y compris des jeunes de la Génération Z, ont payé de leur vie", a déploré avant l'élection Shiv Shrestha, 57 ans, qui votera dans la circonscription de Jhapa.

Pour lui, la "corruption doit cesser" et des emplois doivent être créés car "ce qui s'est passé l'année dernière ne doit pas se reproduire".

Plus de 3.400 candidats sont en lice pour ce scrutin à l'issue duquel seront élus les 275 membres de la chambre basse du Parlement, 165 au scrutin uninominal à un tour et les 110 autres à la représentation proportionnelle.

La Commission électorale a promis de publier sous 24 heures les résultats pour le scrutin uninominal. Ceux du scrutin proportionnel pourraient prendre plus de temps.

Les analystes estiment peu probable qu'un parti remporte la majorité absolue à l'issue de l'élection et qu'il faudra plusieurs jours pour obtenir des résultats définitifs.



