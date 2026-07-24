Nouvelle attaque de drones ukrainiens contre des entrepôts du géant d'e-commerce russe

Une nouvelle attaque de drones ukrainiens a touché vendredi matin des entrepôts du géant russe du commerce en ligne Wildberries, cette fois à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a annoncé le groupe visé pour la troisième fois en quelques jours.

La frappe a provoqué un important incendie et une journaliste de l'AFP a vu un panache de fumée grise s'élever au-dessus d'immeubles de la deuxième ville de Russie, distante de plus de 800 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

"Aujourd'hui, une attaque a eu lieu contre nos centres logistiques à Chouchary, Outkina Zavod", situés à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad qui l'entoure, a indiqué dans un communiqué Tatiana Kim, PDG de Wildberries, en précisant qu'un autre entrepôt du groupe a été visé à Simféropol, en Crimée.

"Nous avons réussi à préserver une partie des surfaces et des marchandises", a-t-elle assuré, en soulignant que le personnel a été évacué "de manière opérationnelle".

"Saint-Pétersbourg a été attaquée par des véhicules aériens sans pilote à usage militaire", a déclaré pour sa part le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur de la région limitrophe de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a annoncé lui qu'un entrepôt de Wildberries était en flammes à la suite d'une frappe de drones qui a fait "trois blessés". Selon lui, 59 drones ukrainiens avaient été abattus.

Une enquête pour "attentat" contre "des sites d'infrastructure civile, parmi lesquels un centre logistique", a été ouverte, selon un communiqué du Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays.

Au total, la Russie a abattu dans la nuit 571 drones ukrainiens au-dessus d'une quinzaine de ses régions et la péninsule de Crimée annexée, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Les responsables russes admettent rarement que des drones ukrainiens ont atteint leurs cibles, se contentant généralement de préciser le nombre de drones interceptés ou d'imputer les incendies à des débris tombés au sol.

- "L'Amazon de la Russie" -

Il s'agit de la troisième attaque ukrainienne contre des sites appartenant à cette entreprise, très populaire en Russie, et surnommée "l'Amazon de la Russie".

Une attaque menée contre ses entrepôts dans la nuit du 18 au 19 juillet dans la région de Tambov (à environ 480 km au sud-est de la capitale russe) et celle de Moscou avait tué au total huit employés de l'équipe de nuit et provoqué des incendies qui avaient pratiquement détruit les installations.

Dans la nuit du 21 au 22 juillet, les centres logistiques de Wildberries ont été attaqués à Krasnodar et Nevinnomyssk, dans le sud de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que l'entreprise stockait et expédiait des composants sous sanctions destinés à la fabrication de matériel militaire.

Cette accusation a été rejetée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg a par ailleurs suspendu les vols pendant plusieurs heures en raison de l'attaque de drones.

Il a repris ses activités vers 06H00 (03H00 GMT), mais une cinquantaine de départs ont été perturbés.

L'Ukraine frappe de plus en plus des villes russes éloignées de la frontière en représailles aux frappes quotidiennes de Moscou dans le cadre de son offensive lancée en février 2022.

Cette campagne, que Kiev qualifie de "sanctions à longue portée", a principalement visé les infrastructures pétrolières russes et a déclenché une véritable crise du carburant dans l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde.

Depuis le mois de juin, près de 90% des régions russes ont connu un rationnement ou des pénuries de carburant, selon un comptage de l'AFP reposant sur les déclarations des autorités locales et des médias.

AFP