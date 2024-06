Nouvelle-Calédonie : regain de tensions dans la nuit avec incendies et affrontements

La Nouvelle-Calédonie assiste à un regain de violences après six semaines de tensions. Plusieurs bâtiments, dont un commissariat municipal et une mairie, ont été incendiés dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juin, marquée par de nombreux affrontements entre indépendantistes et forces de l’ordre dans le Grand Nouméa, qui ont fait un blessé (Photo : AFP)

"La nuit a été agitée et marquée par des troubles sur l’ensemble de la grande terre, sur l’île des Pins et Maré, nécessitant l’intervention de nombreux renforts : prises à partie des forces de l’ordre, incendies volontaires et barrages", a indiqué lundi dans un communiqué le haut-commissariat, représentant de l’Etat français en Nouvelle-Calédonie.

La situation s'est embrasée un peu partout aujourd'hui et cette nuit en #Kanaky - #NouvelleCalédonie suite à l'arrestation des leaders du CCAT puis à leur transfert en métropole #Nonaudegelducorpselectoral #Kanakywillbefree #freekanaky pic.twitter.com/Osbk7amcfV — Vécu (@vecu_le) June 23, 2024

A Dumbéa, au nord de Nouméa, les locaux de la police municipale ont brûlé, ainsi qu’un garage. Quatre véhicules blindés, dont un de dernière génération (de type Centaure), sont intervenus, a constaté un journaliste de l’Agence France-Presse (AFP).

Plusieurs incendies se sont déclarés, en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta. Des affrontements ont opposé les forces de l’ordre à des indépendantistes à Bourail, qui se sont soldés par un blessé, a appris l’AFP.

Poya il y a 1h. Le mouvement de contestation s'étant vers le Nord du pays.#knkyxxra ✊#Kanaly #NouvelleCalédonie pic.twitter.com/PbmjiTy0rl — Laurent Dinclaux ⏚ (@LDinclaux) June 24, 2024

- Nombreuses écoles fermées -

Le haut-commissariat a fait état "de plusieurs incendies maîtrisés", en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta, ajoutant que "les locaux et des véhicules de la police municipale et des véhicules de particuliers" ont été incendiés.

Dans les quartiers les + durement touchés par les #émeutes la #rentrée est encore semée d’embûches et d’inconnues. Comment les professeurs appréhendent-ils d'accueillir de nouveau les élèves, dont certains ont été directement impliqués dans les exactions ? https://t.co/MRY82t9pu2 pic.twitter.com/xcmjm6RaMI — Anthony °° Tejero (@TEJEROAnthony) June 22, 2024

"Des exactions, destructions et tentatives d’incendies ont également été commises à plusieurs endroits sur Paita", a ajouté le haut-commissariat, soulignant que "la brigade territoriale de Maré a également été prise à partie".

Lundi matin, de nombreuses écoles sont fermées en raison du regain de violences et la voie express menant à l’hôpital est bloquée des deux côtés, au niveau du pont des érudits Apogoti.

L’archipel du Pacifique sud est en proie à de violents troubles depuis le 13 mai, nés de la contestation d’un projet de loi de dégel électoral. Les événements ont fait neuf morts, dont deux gendarmes, et d’immenses dégâts, chiffrés à plus d’un milliard d’euros.

Samedi, sept militants liés au mouvement indépendantiste de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), commanditaires présumés de la révolte, ont été mis en examen et envoyés en métropole en détention provisoire.

