Nouvelle panne de courant généralisée à Cuba

Une nouvelle panne de courant généralisée, la quatrième en moins de six mois, frappe Cuba dans la nuit de vendredi à samedi en raison de l'effondrement du vétuste système électrique national.

"Vers 20H15 ce soir (00H15 GMT samedi), une panne (...) a provoqué une perte importante de génération dans l'ouest de Cuba et, avec elle, l'effondrement du système national d'électricité", a déclaré sur X le ministère de l'Energie et des Mines.

"On vit en état de choc. J'allais m'asseoir quand l'électricité s'est éteinte. Je n'ai même plus faim, ça m'a coupé l'appétit d'un seul coup. Cette situation est insoutenable, personne ne peut vivre comme ça", s'est plainte auprès de l'AFP Angélica Caridad Martínez, une habitante de 50 ans de la ville de Camagüey (centre).

Dotée d'un système de production d'électricité vétuste, l'île de 9,7 millions d'habitants a déjà subi trois pannes généralisées pendant le dernier trimestre 2024, dont deux ont duré plusieurs jours et une a eu lieu pendant un ouragan.

Ces défaillances chroniques du réseau électrique viennent s'ajouter à la crise économique que traverse le pays, la pire depuis 30 ans, qui a entraîné des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, ainsi qu'une inflation galopante.

"Face à la déconnexion inattendue du système électrique national, nous travaillons déjà sans relâche pour le rétablir le plus rapidement possible", a déclaré le Premier ministre Manuel Marrero Cruz sur X.

- Coupures quasi quotidiennes -

Dans les rues de La Havane plongées dans le noir, seuls quelques hôtels et entreprises privées dotés de groupes électrogènes sont restés éclairés, tout comme les hôpitaux et autres services essentiels.

"Je ne m'y attendais pas et ça me dérange beaucoup. Et allez savoir quand ça sera rétabli", fulmine Andrés López, 67 ans, dans la province de Holguín (est).

Il s'agit de la première coupure de courant généralisée de l'année 2025, bien que la population soit confrontée à des pannes quasi quotidiennes de quatre ou cinq heures dans une grande partie de La Havane. Dans les provinces, ces périodes sans électricité peuvent durer plus de 20 heures.

En février, les autorités avaient suspendu pendant deux jours toute activité sur l'île pour économiser de l'énergie et éviter une panne générale.

Les huit centrales thermo-électriques vétustes du pays, presque toutes inaugurées dans les années 1980 et 1990, tombent régulièrement en panne.

Des centrales flottantes louées à des entreprises turques et les générateurs, qui complètent le système énergétique national, sont alimentés par des combustibles que Cuba importe très difficilement et qui sont souvent en pénurie.

Face à l'urgence, le gouvernement cubain met les bouchées doubles pour installer au moins 55 parcs solaires de technologie chinoise en 2025. Selon les autorités, ces parcs produiront 1.200 mégawatts, soit 12% du total national.

D'ici à 2030, Cuba prévoit de produire plus de 2.000 mégawatts d'énergie solaire. A cette date, 37% de l'électricité du pays devrait provenir d'énergies renouvelables.

