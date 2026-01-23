Open d'Australie : Alcaraz et Sabalenka au rendez-vous des 8es

Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire quelque chose de "magique".

En attendant en soirée le troisième tour du finaliste sortant Alexander Zverev, le triple finaliste Daniil Medvedev s'est lui aussi qualifié pour la deuxième semaine mais en ayant remonté un déficit de deux sets.

. Alcaraz dans un fauteil

Carlos Alcaraz et Corentin Moutet ne s'étaient jamais affrontés et Cette opposition entre deux excellents manieurs de balle promettait du grand spectacle. Mais il n'a fallu que deux heures à l'Espagnol pour se débarrasser du 37e mondial.

Comme il l'avait promis, Moutet - dernier en lice des 18 Français, hommes et femmes confondus, engagés dans le tournoi - a multiplié les coups en touché. Mais il a été débordé par la puissance de l'Espagnol qui vise un septième titre en Majeurs.

Lorsque ce dernier a accepté de jouer au chat et à la souris, les joueurs ont régalé le public de quelques points spectaculaires.

"Je suis heureux d'avoir joué contre lui, je me suis fait plaisir", a d'ailleurs déclaré Alcaraz, en quête d'un premier titre à Melbourne.

A un moment, "j'ai dit à mon box que j'en avais marre de courir sur ses amorties", a-t-il souligné, lui même étant grand adepte de ce coup.

"Mais aujourd'hui, c'est lui qui a gagné la bataille (du nombre) d'amorties", s'est amusé l'Espagnol à l'issue de sa 100e victoire en Grand Chelem.

Pour se faire une place en quarts, il devra battre dimanche l'Américain Tommy Paul (20e) qui a bénéficié de l'abandon d'Alejandro Davidovich à 6-1, 6-1 pour l'Américain.

. Sabalenka et Medvedev ont eu très chaud

Au contraire de son alter ego masculin, Sabalenka a été fortement bousculée par l'Autrichienne Anastasia Potapova (55e) avant de s'imposer 7-6 (7/4), 7-6 (9/7).

"Elle a joué incroyablement bien, j'étais en permanence sur les talons. Je ne sais pas ce qui a fait basculer le match... c'est magique", a commenté la Bélarusse, visiblement très soulagée d'avoir gagné.

La triple finaliste sortante à Melbourne, où elle a remporté deux de ses quatre titres du Grand Chelem (2023, 2024), affrontera dimanche la Canadienne Victoria Mboko (16e) pour tenter de se hisser en quarts de finale.

Celle-ci n'avait encore jamais atteint, à 19 ans, ce stade en Majeur.

Vendredi, elle s'est défait de la Danoise Clara Tauson (14e) 7-6 (7/5), 5-7, 6-3.

"J'ai eu tellement d'opportunités dans le deuxième set... tout s'est joué sur la confiance", a commenté Mboko qui a surmonté psychologiquement les échecs sur trois balles de match dans la deuxième manche.

Quant à Medvedev, il s'est retrouvé dos au mur, mené deux sets à zéro et 5-5 dans la manche décisive face au Hongrois Fabian Marozsan.

"C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me lâche un peu plus, que si je perdais, je perdais. Mais j'ai joué mieux et je m'en suis sorti", a déclaré le Russe sans avoir l'air particulièrement émoussé après sa victoire 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 en 3h43.

Triple finaliste à Melbourne (2021, 2022, 2024) et vainqueur de l'US Open 2021, Medvedev n'avait plus passé le deuxième tour en Grand Chelem depuis son quart à Flushing Meadows en 2024. Il tentera dimanche de retrouver les quarts d'un Majeur en affrontant l'Américain Learner Tien, celui-là même qui l'avait stoppé au deuxième tour l'an dernier après être sorti des qualifications.

Car si son parcours jusqu'en huitièmes en 2025 était inattendu, le fait que Tien y soit encore cette année l'est beaucoup moins: il est 29e mondial et bien plus redouté.

Il s'est toutefois déclaré "super heureux" de sa qualification aux dépens du Portugais Nuno Borges (46e) 7-6 (11/9), 6-4, 6-2.

"Le match a été très dur physiquement, en particulier le très long premier set. Gagner en trois sets va m'aider à être prêt pour le tour suivant", a déclaré le joueur de 20 ans.



