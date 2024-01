Patinage artistique: Adam Siao Him Fa conserve sa couronne européenne

Favori à sa propre succession, le Français Adam Siao Him Fa a conservé son titre de champion d'Europe de patinage artistique, vendredi à Kaunas (Lituanie).

En tête à l'issue du programme court, Siao Him Fa, 22 ans, a récolté un score cumulé de 276,17 points. Malgré une chute au début de son passage, il devance assez largement le surprenant Estonien Aleksandr Selevko (256,99) et l'Italien Matteo Rizzo (250,87).Il devient ainsi le premier patineur français à conserver son titre européen depuis Alain Calmat dans les années 60.Ce titre vient récompenser la progression constante de Siao Him Fa depuis deux saisons. Champion d'Europe l'an passé pour la première fois, il a confirmé sa montée en puissance cette saison avec deux victoires en Grand Prix, un troisième titre de champion de France et donc cette deuxième couronne continentale.Pour son programme libre, ponctué de quatre quadruple sauts contre trois l'an dernier, il a proposé un début de chorégraphie mélancolique avant d'aller vers une explosion d'émotions plus positives et lumineuses, sur une musique de Max Richter, réarrangée par son entraîneur Cédric Tour.Sa marge sur la concurrence étant suffisante, le Français a pris le risque d'être sanctionné de plusieurs points en réalisant un spectaculaire salto arrière en fin de programme, un élément pourtant interdit.Arrivé en prétendant légitime au podium, l'autre Français Kévin Aymoz avait raté la qualification pour le programme libre après avoir totalement baissé les bras dans le court mercredi.Le troisième tricolore en lice en Lituanie, Luc Economides a lui pris la 15e place avec 210,56 points pour ses premiers Championnats d'Europe.