Plusieurs dizaines de blessés après une collision entre deux tramways à Strasbourg

Deux tramways sont entrés en collision dans le tunnel sous la gare de Strasbourg samedi après-midi, un accident rarissime qui a fait plusieurs dizaines de blessés.

Les pompiers ont fait état d'une cinquantaine de blessés, tous légers, et une centaine de personnes indemnes.Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête du chef de blessures involontaires, qui vise à "déterminer les causes de l'accident et à mettre en évidence d'éventuelles responsabilités sur le plan pénal"."Les premières investigations ont permis d'écarter l'hypothèse d'un acte volontaire", a précisé le procureur de la République par intérim, Alexandre Chevrier.Un important périmètre de sécurité a été établi devant la gare, où de nombreuses ambulances ont pris position. Des blessés étaient évacués sur des brancards et d'autres étaient pris en charge sous la verrière de la gare.Une vidéo obtenue par l'AFP montre des rames très endommagées, les extrémités des tramways entrées en collision fortement enfoncées, et des passagers à terre sur le quai de la station.- "Collision brutale" -"Ce qu'on sait à ce stade, c'est qu'il y a eu une collision brutale entre deux trams, à quai, sous la gare", a déclaré la maire écologiste Jeanne Barseghian, rapidement présente sur place."C'est un choc frontal suite à une marche arrière d'un tram dont je ne connais pas les causes", a-t-elle ajouté.L'accident s'est produit peu avant 16H00."On ne sait pas pourquoi -erreur humaine, problème matériel, tout ça c'est à vérifier- (le tramway) n'a pas réussi à rester bloqué et donc s'est mis à reculer", a détaillé le président de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), Patrick Maciejewski."Plusieurs jours seront nécessaires pour rétablir la circulation" des tramways à cette station, a indiqué la CTS dans un communiqué."Le tram a reculé, le tram est reparti à toute vitesse vers la gare, et tout d'un coup, en revenant, en repartant vers la gare, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un autre tram qui était rentré à la gare. Ce tram-là était à l'arrêt, Dieu merci", a témoigné Romaric Koumba, passager d'une des rames accidentées."Quand le tram est entré en collision avec l'autre, les portières se sont envolées", a-t-il ajouté.- "Surtout de la traumatologie" -"On a une cinquantaine d'urgences relatives avec des blessures pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une ou deux fractures de la clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. Surtout de la traumatologie", a expliqué le contrôleur général René Cellier, directeur du service d'incendie et de secours du Bas-Rhin."On n'a pas d'urgence absolue, ça aurait pu être beaucoup plus grave", a-t-il encore souligné."J'étais dans le tram à l'arrêt, il y a un tram qui est arrivé en marche arrière à fond, il y a eu un problème de freins et il a dévalé la pente en marche arrière des Halles (l'arrêt suivant, NDLR) jusqu'à la gare centrale. On a entendu un gros gros choc, un gros boum", a expliqué à la presse Johan, un témoin direct de la collision, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille."L'accident est survenu au pire endroit du réseau, en tunnel, et dans une zone très dense puisque c'est sous la place devant la gare de Strasbourg", note Julien Joly, consultant transports au cabinet Wavestone."La collision de deux tramways à ma connaissance c'est plutôt rare, ça arrive très peu souvent", explique encore à l'AFP l'expert, selon qui la plupart des accidents de tram sont des collisions avec des véhicules."Mais on peut rassurer les usagers: c'est un mode de transport plutôt sûr parce qu'un tramway roule au maximum à 70 km/h dans les zones sans obstacles. Et en centre-ville la vitesse est limitée à 30 km/h maximum à Strasbourg. Donc ça reste un mode de transport sûr", ajoute M. Joly.Strasbourg fait partie des premières grandes villes françaises à avoir remis en service un réseau de tramways, en 1994 et avait déjà connu un accident, exactement au même endroit, fin octobre 1998. Un tramway en avait déjà percuté un autre dans le tunnel sous la gare, un accident dû à une vitesse excessive d'une des deux rames qui avait fait 17 blessés.bur-av-jus-bdx/pta/vk