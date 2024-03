Référendum en Irlande sur la famille: le décompte des voix a commencé

Le décompte des voix a débuté samedi en Irlande à l'issue du référendum peu mobilisateur organisé afin de moderniser les références aux femmes et à la famille dans la Constitution dans un pays où l’Église catholique a longtemps dominé la vie sociale.

Le dépouillement a commencé à 9H00 GMT et les résultats sont attendus plus tard dans la journée.



Les 3,5 millions d'inscrits sur les listes électorales devaient répondre à deux questions.



La première concernait la définition de la famille, proposant de l'élargir au-delà de celle fondée sur le mariage, pour inclure également les "relations durables" comme les couples en concubinage et leurs enfants.



La seconde question proposait d'effacer une référence jugée dépassée sur le rôle des femmes dans le foyer, qui suggère qu'elles ont le devoir de prendre soin des autres personnes sous leur toit.



Une nouvelle formule, plus large, imputerait à tous les membres d'une famille la responsabilité de prendre soin les uns des autres.



Les deux amendements portent sur l'article 41 de la Constitution, mais les opposants à ces changements ont critiqué des formulations vagues, en particulier sur la deuxième question, et la disparition des mots "femme" et "mère" du texte.



Le scrutin a suscité peu d'enthousiasme, avec une participation qui ne devrait pas dépasser les 50%, et pourrait se situer plutôt autour de 40%, selon des estimations publiées par les médias irlandais.



Avant le vote, le Premier ministre Leo Varadkar, qui dirige la coalition gouvernementale de centre-droit qui a proposé le référendum, a estimé qu'une victoire du "Non" ferait faire "un pas en arrière" au pays.



"Cela enverrait à de nombreuses personnes le message qu'ils ne sont pas une famille selon notre Constitution", avait-il affirmé, tandis que serait maintenu "le langage très démodé sur les femmes au sein du foyer, et les devoirs des mères au sein du foyer".



AFP