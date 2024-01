Ski alpin: le Français Cyprien Sarrazin remporte le super-G de Wengen

Le skieur français Cyprien Sarrazin a remporté vendredi sa deuxième victoire de l'hiver en dominant le super-G de Wengen en Suisse, offrant par la même à la France son premier succès dans la discipline depuis 10 ans.

Deuxième de la descente jeudi, Sarrazin a dominé vendredi le génie suisse Marco Odermatt et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, dans une course marquée par la lourde chute de son compatriote Alexis Pinturault.Parti dossard 3, Sarrazin, 29 ans, a réalisé une manche incroyable d'engagement, allant même jusqu'à toucher les filets du bord de la piste du Lauberhorn dans un des ses étroits virages."C'est super bon! Après le saut, il faut bourrer, bourrer", l'entendait-on dire après sa manche à ses coéquipiers sur les images retransmises par les télévisions.Derrière, les monstres de la discipline n'ont pu que s'incliner: Odermatt, vainqueur de la descente jeudi devant Sarrazin, termine à 58 centièmes tandis que le monstre norvégien Aleksander Aamodt Kilde est relégué à une seconde."Cyp" signe sa troisième victoire en Coupe du monde et son deuxième succès en deux semaines. A Bormio, fin décembre, il avait réalisé la course de sa vie pour remporter sa première descente.La fête des Français a néanmoins été gâchée par l'impressionnante chute d'Alexis Pinturault. Le champion du monde du combiné est tombé après une mauvaise réception sur un saut et a été évacué par hélicoptère. Il souffre du genou gauche et du poignet, a indiqué la Fédération française de ski (FFS), sans davantage de précisions à ce stade.Les skieurs enchaînent avec une nouvelle descente samedi à Wengen avant de laisser place aux slalomeurs dimanche.