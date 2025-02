Ski alpin: Shiffrin dans l'histoire avec sa 100e victoire en Coupe du monde

L'Américaine Mikaela Shiffrin est devenue dimanche la première, hommes et femmes confondus, à remporter 100 victoires en Coupe du monde de ski alpin en s'adjugeant le slalom de Sestrières (Italie).

Shiffrin, 29 ans, a devancé la Croate Zrinka Ljutic, 2e à 61/100e, et sa compatriote Paula Moltzan, 3e à 64/100e.Déjà en tête après la première manche, la skieuse de Vail, dans le Colorado, n'a pas tremblé sur le second tracé, conçu par l'entraîneur de l'équipe des Etats-Unis.Depuis ses débuts sur le circuit mondial en mars 2011, elle a remporté 63 slaloms, sa spécialité de prédilection, 22 victoires en slalom géant, 5 en super-G, 5 en parallèle (city events inclus), 4 en descente et 1 en combiné."Tout le monde a été si gentil avec moi et m'a soutenue, mes coéquipières, mes concurrentes, les entraîneurs (...) Au départ, je me suis dit que ce n'était qu'une journée d'entraînement. Beaucoup de choses devaient bien se passer pour moi aujourd'hui et moins bien pour d'autres. Au final, j'ai fait quelque chose de bien", a déclaré Shiffrin.L'Américaine était coincée à 99 victoires depuis sa chute chez elle dans le géant de Killington fin novembre où elle s'est blessée gravement à l'abdomen, ce qui l'avait privée de compétitions pendant deux mois.- 155 podiums comme Stenmark -Revenue à temps pour les Mondiaux-2025 de Saalbach (Autriche), Shiffrin a remporté le titre mondial du combiné par équipes avec sa compatriote Breezy Johnson, mais avait dû se contenter de la 5e place en slalom.Samedi, Shiffrin avait quitté l'aire d'arrivée de Sestrières en larmes après avoir échoué à se qualifier pour la seconde manche du deuxième géant au programme dans la station piémontaise. Elle avait terminé à la 33e place de la première manche, l'un des plus mauvais résultats de sa carrière, hors chute ou abandon.Mais la journée de dimanche s'est déroulée comme dans un rêve pour la spécialiste du slalom qui a vu l'une de ses principales rivales, la Suissesse Camille Rast, sacrée championne du monde 2025 de slalom, abandonner dès la première manche.Quintuple lauréate de la Coupe du monde, Shiffrin a aussi égalé dimanche les 155 podiums mondiaux du Suédois Ingemar Stenmark.L'Italienne Federica Brignone, leader du classement général de la Coupe du monde avec 190 points d'avance après son doublé en géant sur cette même piste de Sestrières, ne prend pas part aux slaloms.A l'issue de cette étape italienne, le circuit mondial féminin a rendez-vous à partir de vendredi en Norvège à Kvitfjell pour deux descentes et un super-G.