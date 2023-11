Tabac : le prix du paquet passera à 12 euros en 2025, 13 euros courant 2026

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté mardi son nouveau plan anti-tabac. Parmi les mesures annoncées, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes porté à 13 euros courant 2026 et des espaces sans tabac généralisés à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Le prix du paquet de cigarettes sera porté à un minimum de 13 euros courant 2026, avec une première étape à 12 euros en 2025, a annoncé mardi le ministre de la Santé et de la Prévention, qui a aussi évoqué une extension des espaces sans tabac et l'interdiction des "puffs".

Tabac: le prix du paquet passera à 12 euros en 2025 et 13 euros "courant 2026", annonce le ministre de la Santé Aurélien Rousseau pic.twitter.com/av9ESqJMa9 — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2023

La hausse des prix du tabac "est bien la mesure la plus efficace contre le tabac, selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet", a déclaré devant la presse Aurélien Rousseau lors de la présentation du programme national de lutte contre le tabagisme.

- "Bâtir la première génération sans tabac à l'horizon 2032" -

Ce programme a pour objectif de "bâtir la première génération sans tabac à l'horizon 2032" en France, comme s'y est engagé Emmanuel Macron. Pour atteindre cet objectif, il s'appuie sur deux piliers principaux, a détaillé le ministre de la Santé : "le renforcement de la fiscalité et les interdictions entourant le tabac". L'objectif est notamment de prévenir l'entrée dans le tabagisme, en particulier chez les plus jeunes et mieux accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac, spécialement les plus modestes.

- Augmentation du prix du paquet de cigarettes -

Parmi ses mesures phare, il prévoit de rendre le paquet moins abordable en relevant son prix. De nombreuses marques atteignent aujourd'hui le prix de 11 euros pour un paquet de 20 unités. Il sera porté à un minimum de 13 euros courant 2026 avec une première étape à 12 euros en 2025.

Les prix des paquets de cigarettes devraient augmenter dès le 1er janvier 2024, une hausse découlant cette fois de l'inflation qui devrait être de 40 à 50 centimes, selon des estimations de la Confédération des buralistes communiquées lundi à l'AFP.

- Interdiction des puffs -

Par ailleurs, "comme la Première ministre s'y était engagée, nous interdirons les puffs, une aberration tant de santé publique qu'environnementale", a annoncé le ministre de la Santé et de la Prévention. L'interdiction de la vente de ces produits du vapotage jetables (puffs), prisée notamment des jeunes, se fera "grâce à une proposition de loi transpartisane", examinée par les députés en commission ce mardi après-midi et dans l'hémicycle le 4 décembre.

- Des espaces sans tabac généralisés à toutes les plages, parcs publics et forêts -

Et les espaces sans tabac vont être généralisés à toutes les plages, parcs publics, forêts, et aux abords de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires, a annoncé M. Rousseau. "Le sans tabac sera désormais la norme", a-t-il affirmé. "Les espaces sans tabac -qui sont déjà plus de 7.200 à travers plus de 73 départements- sont avant tout le résultat d'un mouvement impulsé localement par les communes. Nous renversons aujourd'hui la responsabilité et fixons ce principe qui devient la règle", a-t-il précisé.

Tabac: l'interdiction de fumer va être étendue aux plages, parcs et abords de lieux publics, annonce Aurélien Rousseau pic.twitter.com/R9ymN0IIXg — BFMTV (@BFMTV) November 28, 2023

Le plan anti-tabac entend aussi poursuivre les travaux des dernières années pour rendre le tabac moins attractif en instaurant un paquet neutre, sans logo de marque, pour tous les produits du tabac et du vapotage.

Pour accompagner les fumeurs vers l'arrêt du tabac, le nouveau dispositif "Mon bilan prévention", que le gouvernement entend instaurer aux âges clés de la vie, "sera l'occasion de systématiser le repérage du tabagisme", assure le ministère. les traitements de substitution nicotinique pourront être prescrits par les pharmaciens.

Les différents acteurs de l'économie du tabac, notamment les buralistes, seront accompagnés "dans une nécessaire transition pour transformer leur métier".

- Inégalités fortes -

Après une baisse d'une ampleur inédite entre 2016 et 2019, le tabagisme s'est stabilisé en France, mais les inégalités sont fortes selon le milieu social.

La France comptait en 2021 plus de 12 millions de fumeurs quotidiens, soit 25% des 18-75 ans. Chez les jeunes, la prévalence du tabagisme quotidien a baissé significativement, passant de 25% à 16% entre 2017 et 2021.

Le tabac reste la première cause de mortalité évitable, avec 75.000 morts par an.

"Si, dans quelques années, ce terrible chiffre de 200 morts par jour liés au tabac a baissé de 10, 20 ou 50, alors on pourra dire que c'était une bonne décision", a dit le ministre Aurélien Rousseau à l'AFP.

AFP