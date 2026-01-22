Trois départements bretons en vigilance orange crues

Des inondations étaient en cours jeudi dans la ville de Quimperlé (Finistère), alors que Météo-France a placé jeudi l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, en plus du Finistère et du Morbihan.

Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée à 4,47 mètres dépassant les barrières anti-inondations, a indiqué le maire de la ville, Michaël Quernez, à l'AFP.

"Les premières évacuations ont lieu en ce moment, avec le concours des pompiers", a ajouté l'élu. Des riverains des quais ont été bloqués dans les étages par la montée des eaux. Des voitures avaient les roues sous l'eau, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Il n'y aura pas de reflux significatif aujourd'hui, demain non plus", a estimé Michaël Quernez.

Le pic de la crue est attendu entre 08H30 et 11H00, selon la préfecture du Finistère, qui a précisé que l'évacuation de 13 personnes étaient en cours.

Le centre-ville est rendu inaccessible et les pompiers ont activé un poste de commandement avancé et déployé des moyens supplémentaires, dont des embarcations nautiques, a détaillé la préfecture.

Trois rivières sont concernées par la vigilance orange: l'Oust, la Laïta et le Blavet. L'Odet, qui traverse Quimper, est repassé en vigilance jaune.

"La marée de ce matin est arrivée concomitamment au maximum de la crue des affluents", a précisé Vigicrues dans son bulletin de 10h. "Les niveaux vont repartir à la baisse (...) mais la Laïta (qui traverse Quimperlé) restera à un niveau très élevé malgré la décrue". Les coefficients élevés des marées vont "limiter l'évacuation des crues au moment des pleines mers", a ajouté Vigicrues. De nouvelles pluies sont attendues vendredi.

Plusieurs routes sont fermées à la circulation dans le Finistère, a encore fait savoir la préfecture.

A Malestroit, dans le Morbihan, "la pointe de crue est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi", a fait savoir Vigicrues.

Météo-France a précisé par ailleurs qu'un passage en vigilance orange "vagues-submersion" vendredi soir "n'est pas exclu" pour le Finistère et le Morbihan.

Ces départements pourraient être touchés par la dépression Ingrid, dont la trajectoire est "encore incertaine".



