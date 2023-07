Trop lourd pour décoller, EasyJet offre 500 euros à 19 passagers pour descendre de l'avion

"Trop lourd pour décoller". Un avion de la compagnie EasyJet devant relier Lanzarote (Espagne) à Liverpool (Angleterre), mercredi 5 juillet 2023 a dû se défaire de 19 passagers, rapporte Liverpool Echo. Pour pouvoir faire voler l’appareil, le pilote a fait une demande peu habituelle aux voyageurs.

"Comme vous êtes nombreux, l’avion est assez lourd. En combinant une piste assez courte et les conditions défavorables qui règnent actuellement à Lanzarote, cela signifie que l’avion est trop lourd pour décoller", a-t-il débuté face aux nombreux passagers de l’avion.

#easyJet's Captain asked 20 passengers to leave the aircraft because it was overweight and wouldn't be able to takeoff from #Lanzarote due to wind and warm weather. The flight from Lanzarote to #Liverpool was delayed by about 2 hours.



