Ukraine : le Kremlin confirme des pourparlers à Abou Dhabi mercredi et jeudi

Le Kremlin a confirmé lundi la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi d'un nouveau cycle de négociations directes entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.

Initialement prévu dimanche, "le deuxième cycle aura lieu mercredi et jeudi (...) à Abou Dhabi", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en expliquant ce report par la nécessité d'harmoniser les agendas de travail des trois parties.

Le premier cycle de ces pourparlers aux Émirats arabes unis avait eu lieu les 23 et 24 janvier, sans aboutir à une percée diplomatique. Le deuxième volet était censé avoir lieu le 1er février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué dimanche que les "prochaines rencontres trilatérales" auraient lieu les 4 et 5 février à Abou Dhabi.

Ces pourparlers pour trouver une issue diplomatique à près de quatre ans de conflit en Ukraine, déclenché en février 2022, demeurent très difficiles. Depuis novembre, le président américain Donald Trump promeut un plan visant à trouver une issue à ce conflit.

Les négociations butent en particulier sur la question des territoires. La Russie exige notamment que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région industrielle et minière de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, qu'elles contrôlent encore.

Parallèlement, l'émissaire russe Kirill Dmitriev a mené samedi de nouveaux pourparlers avec des responsables américains à Miami, en Floride (sud-est des États-Unis). A l'issue, les deux parties ont salué des discussions "constructives".

L'émissaire américain Steve Witkoff a indiqué que la délégation américaine à Miami comprenait le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et le conseiller de la Maison Blanche Josh Gruenbaum.

Aucune des parties n'a fourni de détails sur le contenu précis des discussions.

