Un étudiant mange une banane à 120.000 dollars présentée comme une œuvre d'art

Un étudiant sud-coréen a mangé une œuvre d'art à 120.000 dollars (soit près de 110.000 euros), rapporte la BBC ce lundi 1er mai. L'œuvre, intitulée Comedian, est une banane scotchée à un mur par l'artiste italien Maurizio Cattelan, dans le cadre d'une exposition au Leeum Museum of Art de Séoul. Interrogé par le musée sur son geste, l'étudiant a répondu qu'il avait "faim" (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Dans une vidéo d'une minute, captée par un de ses amis, on voit l'étudiant à l'Université nationale de Séoul détacher la banane, la manger puis rescotcher la peau au mur.

Reaction as Student eats artwork of a banana duct-taped to a museum wall because 'he was hungry'



A ripe banana artwork called Comedian by Italian artist Maurizio Cattelan was placed for exhibition at Seoul`s Leeum Museum of Art, but a hungry South Korean student couldn't keep pic.twitter.com/TCOf0B2sWA