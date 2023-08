Une girafe naît sans tache dans un zoo aux États-Unis, un cas très rare

Encore bébé, déjà une star. Un girafon monochrome, sans aucune des taches caractéristiques de son espèce, est né dans un zoo américain. Un évènement rarissime, a affirmé le parc mardi.

"Une girafe sans tâche est très rare", a déclaré à l'AFP David Bright, directeur de Brights Zoo, dans le Tennessee (sud). Aucune naissance de ce type n'avait été enregistrée depuis 1972 à Tokyo, selon lui.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby ???? pic.twitter.com/1H9LvATHFx