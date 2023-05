Une lettre écrite il y a 80 ans remise à son destinataire grâce aux réseaux sociaux

Un jeune soldat français, prisonnier des Allemands, avait écrit une lettre en 1943. 80 ans plus tard, elle a été remise à sa famille. Et ce, grâce aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs semaines, Chris et Mondy ont retrouvé dans leurs affaires cette vieille lettre. Le couple de Belges s’est alors mis en tête de remettre la lettre à la famille du jeune soldat. Ils ont décidé de poster un message sur les réseaux sociaux pour tenter de remonter jusqu’à ses proches.

Cette histoire a fait réagir et les internautes se sont mobilisés. Après plus de 11.000 partages, un généalogiste flamand les a finalement guidés vers la famille de l'auteur. "On était vraiment impressionné de ça. On n'aurait jamais su que ça allait être si grand", confie Mondy.

Une fois la destinataire trouvée, Mondy et Christophe, deux belges, ont remis à Chantal Houspie la lettre de son oncle, Louis Allard, écrite en 1943 durant la Seconde Guerre mondiale. Égarée durant 80 ans, cette missive est enfin arrivée à destination. "Ça fait drôle, c'est émouvant. Vraiment, je ne m'y attendais pas" raconte la nièce du soldat devant les caméras de TF1.

"Il avait 21 ou 22 ans quand il a été enrôlé au Service du Travail Obligatoire (STO) et donc il était prisonnier en Allemagne”, explique Chantal Houspie. Le jeune homme écrivait en fait à ses parents pour leur donner des nouvelles.

