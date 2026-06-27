Une nouvelle journée suffocante pour une grande partie des Européens

Une grande partie de l'Europe, de la France à la Pologne en passant par la côte adriatique croate, affronte samedi une nouvelle journée suffocante, avec un épisode de chaleur qui fait grimper le mercure à plus de 35°C et met à rude épreuve les systèmes de santé.

La vague de chaleur se déplaçant vers le nord-est du continent, l'alerte maximale est aussi à l'ordre du jour en Suisse, Allemagne, Autriche ou encore en Hongrie.Au moins 193 millions d'habitants en Europe, dont 75 millions en Allemagne, devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée samedi, selon les calculs de l'AFP, en hausse par rapport à vendredi.Et tous les moyens sont bons pour gagner quelques degrés: se réfugier dans une église, dormir dans sa cave, se rafraîchir sous une fontaine, ou encore, à l'instar de la Française Nathalie, passer "quelques heures à Picard", l'enseigne spécialisée dans les produits surgelés.En Allemagne, "localement, des températures allant jusqu'à 42°C ne sont même pas exclues", ont affirmé les experts du Service météorologique allemand (DWD). Selon des données provisoires, la plus haute température jamais enregistrée en Allemagne – 41,3°C - a été relevée à Sarrebruck vendredi vers 17H00.A Bratislava, le mercure n'est pas descendu sous les 26,3°C dans la nuit de vendredi à samedi. "Le précédent record était de 24,8°C le 4 août 2017", écrit l'institut slovaque de météorologie (SHMU), qui attend un pic jusqu'à 39°C samedi dans le pays.En raison de la canicule, Paris et Lyon (centre-est) sont privés de Marche des fiertés LGBT+. L'annulation du festival de musique Solidays, qui devait se dérouler jusqu'à dimanche dans la capitale française, va priver l'association organisatrice Solidarité Sida de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.- Bond des appels d'urgence -En Allemagne, Hambourg ne verra pas non plus se tenir son semi-marathon, tandis que le parcours cycliste et la course de l'Ironman de Francfort ont été raccourcis.La Pride de Munich est, elle, maintenue malgré la chaleur et des centaines de milliers de personnes sont attendues samedi à la mi-journée. La prestigieuse philharmonie de Berlin assouplit pour sa part son code vestimentaire en raison des 41°C attendus dans la journée: les hommes peuvent tomber la veste et auront le droit de retrousser leurs manches.Dans plusieurs pays, le phénomène climatique et son cortège de pollution ont mis les systèmes de santé sous tension. En région parisienne, les appels aux services d'aide médicale d'urgence ont bondi de 80% sur la semaine écoulée.Samedi matin, l'adjoint au maire de Paris en charge de la santé, Antoine Alibert, a affirmé que les hôpitaux parisiens étaient soumis "à une saturation exceptionnelle" et inédite. "On est en plein dans une crise sanitaire. C'est un phénomène de canicule exceptionnel et extrême" aggravé par un "pic de pollution à l'ozone", a-t-il déclaré.Le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, l'un des principaux hôpitaux parisiens, a décrit vendredi une situation "extrêmement grave" avec des "couloirs pleins" de patients "plutôt âgés" mais aussi "de 50-60 ans", présentant "des hyperthermies très fortes". Le ministère français de la Santé s'est dit "préoccupé" par des "décès à domicile"."Quelques degrés en plus se traduisent par une augmentation très forte du risque de décès" et les canicules ont des "effets en cascade" sur la mortalité, ont expliqué à l'AFP Mathilde Pascal et Robin Lagarrigue, de l'agence sanitaire nationale Santé publique France.Les autorités ont fait état de plus de 200 morts en Espagne et d'autres dans le reste de l'Europe: des personnes âgées, des malades chroniques, des enfants, des adolescents, des personnes à la rue. La chaleur tue, par noyade, hyperthermie, crise cardiaque...- Reflux en France, "nuits tropicales" en Roumanie -L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a jugé "possible" vendredi que cette vague de chaleur soit un phénomène inédit par son ampleur, même s'il est encore prématuré de l'affirmer.Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains.Ses effets sont innombrables: mise à l'arrêt de centrales nucléaires, comme à B8G77T3 en Suisse; lagunes en surchauffe dans le delta du Pô dans le nord-est de l'Italie; fonte très rapide du Glacier du Rhône en Suisse...Le reflux se précise néanmoins en France, avec la fin attendue dimanche soir des vigilances maximales et une entrée "d'air plus frais" par l'ouest et le nord-ouest. En Allemagne, "un répit" est aussi prévu à partir de lundi, avec des températures inférieures à 30°C.Dans l'est du continent, la Roumanie se prépare à émettre des alertes rouges à partir de lundi sur presque l'intégralité de son territoire, le service météorologique national (ANM) prévoyant des "températures extrêmes" et des "nuits tropicales" jusqu'au 1er juillet.La Moldavie voisine va interdire la circulation des véhicules dépassant 12 tonnes entre 10H00 et 20H00 sur les routes nationales entre le 28 juin et le 1er juillet.