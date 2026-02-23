Une tempête exceptionnelle affecte 40 millions de personnes dans le nord-est des Etats-Unis

Plus de 40 millions de personnes dans le nord-est des Etats-Unis, du Maryland au Maine, affrontent lundi une tempête de neige d'une ampleur rare, qui fait tourner la mégapole de New York au ralenti.

Selon CNN, en début de matinée, la ville de Freehold, dans le New Jersey, à une cinquantaine de km au sud-ouest de Manhattan, était parmi les plus touchées, avec pas de moins 60 cm tombés depuis la veille en fin de journée.

A Central Park, on mesurait 40 cm de poudreuse, soit la plus importante chute de neige depuis 2021. Et la tempête devait encore s'intensifier jusqu'en début d'après-midi.



Les gouverneurs de sept Etats (Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvanie et Rhode Island) ont décrété l'état d'urgence, avec des interdictions de circulation pour les véhicules non essentiels en vigueur depuis dimanche après-midi.



Les écoles et les services municipaux, ainsi que de nombreux commerces, n'ont pas ouvert leurs portes lundi à New York et à Boston. Le siège des Nations unies à Manhattan est également resté fermé.

Plus de 5.800 vols étaient annulés peu avant 11h00 locales (16h00 GMT), selon le site spécialisé FlightAware, les aéroports de New York, Boston et Philadelphie étant les plus concernés. Quelque 4.000 vols avaient été annulés dimanche et plus de 1.600 annulations étaient déjà prévues mardi.



Une partie des transports en commun, y compris le service ferroviaire, ont été suspendus, notamment dans le New Jersey.

Et près de 660.000 foyers étaient privés d'électricité, selon le site PowerOutage.us, dont environ 265.000 dans le Massachusetts et 130.000 dans le New Jersey.

- "Beau" -

A New York, les gratte-ciel de Wall Street sont à peine visibles depuis l'arrondissement voisin de Brooklyn. Mais la tempête n'empêche pas les New-Yorkais d'aller travailler, même s'ils sont moins nombreux qu'à l'accoutumée dans les métros qui subissent des retards.

"Je pensais que j'allais être seule !", s'est ainsi étonnée Evageline Plakas vers 09h00 locales (14h00 GMT) à la station Times Square. Celle qui a travaillé toute la nuit dans la sécurité a trouvé la tempête "très belle", avec des "couleurs incroyables".

Dans le même wagon, Chris, 25 ans, avait la possibilité de rester chez lui mais il a préféré se rendre au bureau. "Je m'attendais à ça, avoir juste moins de métros", dit-il à l'AFP.

D'autres sont allés se promener avant de travailler depuis chez eux. "C'était froid, humide et très venteux", décrit Chris Crowell, 45 ans. "Mais (c'était) beau !", l'interrompt George Amador, 62 ans.



A Wildwood, dans le New Jersey voisin, Vincent Greer, au contraire, en a "marre". "Je ne veux plus voir de neige", s'est-il exclamé en dégageant à la pelle un passage devant son immeuble. "Je ne vois rien devant moi et je suis gelé !"

- "Historique" -

"La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie", avait averti son maire, Zohran Mamdani, lors d'une conférence de presse dimanche.

"Tous les véhicules non essentiels sont interdits de circulation dans les rues, les autoroutes et les ponts" jusqu'à 12h00 locales (17H00 GMT), ont rappelé les services d'urgence sur X. "Restez au chaud et restez en sécurité", ont-ils insisté.



Le service météorologique national a également mis en garde contre un risque d'inondations dans certaines parties de l'Etat de New York, du New Jersey et du Massachusetts.

A Boston aussi, la tempête "s'annonce d'une ampleur historique", a averti la maire, Michelle Wu, avec jusqu'à 60 cm de neige attendus.

Fin janvier, une longue vague de froid avait fait au moins 18 morts à New York, la plupart par hypothermie. Au total, les autorités avaient recensé une centaine de décès au moins dans le pays.

Dès dimanche, New York, Philadelphie et Boston ont mis en place des centres d'accueil chauffés.



