Une trentaine de passagers oubliés dans un escalier à l’aéroport, l’avion décolle sans eux

À l'aéroport de Manchester, en Angleterre, un vol Jet2 à destination d'Alicante (Espagne) a décollé sans une partie des passagers initialement prévus à bord. Plusieurs dizaines de voyageurs - prêts à embarquer - ont en effet été laissés sur place.

Ces voyageurs avaient bien présenté leurs passeports et les cartes d’embarquement avaient été scannées. Mais au lieu d’accéder à l’avion, ils ont été dirigés vers un escalier et s’y sont retrouvés bloqués pendant près de 40 minutes, sans information ni personnel pour les guider.

Ils pensaient attendre l’ouverture des portes ou l’arrivée d’une navette.

Un employé est finalement venu leur annoncer que l’avion était parti sans eux. Au moins 35 personnes sont concernées.

Dans un communiqué, la compagnie Jet2 a présenté ses excuses, évoquant une enquête et affirme avoir acheminé les passagers vers leur destination au cours de la journée.

