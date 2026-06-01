[Vidéo] Victoire du PSG : filmé sur le capot d'une voiture, le député Karl Olive reconnaît un comportement "puéril"

Après la victoire historique du PSG en finale de la Ligue des champions, les célébrations ont pris une tournure inattendue à Poissy. Le député macroniste des Yvelines Karl Olive s'est laissé emporter par l'euphorie générale et a grimpé sur le capot d'une voiture. Dans une vidéo publiée dimanche sur ses réseaux sociaux, il présente ses excuses et reconnaît un comportement "puéril".

"Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison", poursuit l'élu, réputé proche d'Emmanuel Macron.

"Oui, samedi soir, dans l’euphorie de la victoire historique du PSG, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d’un ami, Pascal. Était-ce la meilleure image à donner lorsque l’on est élu? Probablement pas." Écoutez.

*Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison! C’était sans doute puéril mais en aucun cas malveillant !*



Explications.



Oui, samedi soir, dans l’euphorie de la victoire historique du PSG, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d’un ami,… pic.twitter.com/jwzwsArhoI — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) May 31, 2026

Parmi toutes les images des célébrations du titre remporté par le Paris Saint-Germain samedi soir, celles d'un élu ont beaucoup fait parler. Sur une vidéo, le député Ensemble pour la République Karl Olive monte sur le capot d'une voiture, à l'arrêt, entouré d'autres supporters vêtus de maillots du PSG. Regardez.

🏆 À Poissy, le député Karl Olive célèbre le sacre du PSG à sa manière. Est-ce la ferveur de la Ligue des Champions qui l’a conduit jusque sur le capot d’une voiture ? Pour rappel, dans sa vie de journaliste sportif, il animait « N’ayons pas peur du foot » sur I-Télé. pic.twitter.com/d1Rg9NB7t0 — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) May 31, 2026

Une scène qui a été pointée du doigt par plusieurs élus, de tous bords. Le député LFI Hadrien Clouet a dénoncé les ""députés macronistes qui ne respectent rien et donnent un exemple pitoyable"", l'élu RN Aymeric Durox s'est demandé si c'est" "l’exemple que doit donner un député de la République"", Marion Maréchal a regretté ""l'ère des" "députés-racailles"".

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