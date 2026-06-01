Entrepreneuriat féminin : l’Adie déploie plus de 20 événements à La Réunion pour accompagner les porteuses de projet

Du 1er au 5 juin 2026, l’Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) organise une semaine de mobilisation en faveur de l’entrepreneuriat féminin à La Réunion. Plus de 20 rendez-vous gratuits seront proposés à travers l’île pour informer, accompagner et encourager les femmes qui souhaitent créer ou développer leur activité. (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre, elles continuent de faire face à des obstacles spécifiques en matière de financement, d’accompagnement ou encore de confiance en leurs capacités.

Pour contribuer à lever ces freins, l’Adie - association de micro crédit, qui conseille et accompagne les créateurs d'entreprise dans leur projet - lance une vaste campagne de sensibilisation du 1er au 5 juin prochain, avec plus de 20 événements organisés sur l’ensemble de l'île.

Réunions d’information collectives, rencontres de proximité chez des entrepreneures accompagnées, échanges personnalisés en agence ou encore ateliers pratiques : l’association veut aller à la rencontre des femmes porteuses de projets, quel que soit leur stade d’avancement.

"Parce qu’aujourd’hui encore les femmes qui entreprennent continuent à accéder moins que les hommes aux financements, à l’accompagnement et au temps pour créer et développer leur activité, l’Adie et ses partenaires se mobilisent pour lever les freins à l’entrepreneuriat des femmes", souligne l’association.

- Une dynamique en progression mais des inégalités persistantes -

Les chiffres témoignent d’une progression constante de l’entrepreneuriat féminin ces dernières années. En France, 44 % des entreprises individuelles sont créées par des femmes et 43 % des chefs d’entreprise sont aujourd’hui des femmes. À La Réunion, la tendance se confirme également : 46 % des entrepreneurs financés par l’Adie en 2025 étaient des femmes.

Pour autant, les écarts demeurent. Les créatrices d’entreprise sollicitent généralement des financements moins importants, consacrent moins de temps au développement de leur activité et expriment davantage de doutes quant à leurs perspectives de réussite.

"Ce que les femmes ne demandent pas, à l’Adie, on le leur propose systématiquement", affirme Alice Rosado, directrice générale de l’Adie.

- Des ateliers partout dans l’île -

Durant cette semaine de mobilisation, l’association proposera également plus de 600 ateliers et réunions d’information en ligne au niveau national. À La Réunion, l’objectif est de rendre les entrepreneuses plus visibles, de favoriser le partage d’expériences et de faire évoluer les représentations autour de la création d’entreprise au féminin.

Pour l'Adie, cette semaine doit avant tout permettre de rappeler qu’entreprendre reste une aventure accessible à toutes, à condition d’être accompagnée et soutenue.

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