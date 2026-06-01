Toute La Réunion en vigilance fortes pluies et orages dès 11 heures

À compter de 11 heures ce lundi 1er juin, les services de Météo France Réunion ont placé toute La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages. La vigilance devrait valoir jusqu'à la fin de l'après-midi. "L'évolution diurne se met en place avant la mi-journée et des averses se déclenchent dans l'intérieur avec localement de bons cumuls de pluie dans les hauts sous un ciel gris, en particulier sur ceux du sud-ouest et du Tampon en direction du sud-sst", indiquent les prévisions. Un risque orageux n'est pas exclu (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Quelques débordements jusqu'aux zones littorales sont possibles.

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