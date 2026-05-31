À la une de ce lundi : téléphone au volant, le PSG parade, ce qui change en juin, entrepreneuriat féminin, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 1er juin 2026 : - Automobilistes attention : téléphone au volant, permis envolé dès ce lundi - Foot : les joueurs du PSG paradent au Champs-de-Mars devant leurs supporters - 1er juin 2026 : tout ce qui change vraiment pour votre budget - Entrepreneuriat féminin : l’Adie déploie plus de 20 événements à La Réunion pour accompagner les porteuses de projet - Contrôles routiers : 349 infractions relevées par les forces de l'ordre, 13 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi nuageux pour débuter juin (Photo www.imazpress.com)

À partir de ce lundi 1er juin 2026, les conducteurs réunionnais surpris avec un téléphone en main au volant pourront désormais faire l’objet d’une suspension administrative immédiate de leur permis de conduire. La mesure, annoncée fin avril par le préfet Patrice Latron, s’inscrit dans un plan renforcé de lutte contre les comportements dangereux sur les routes de l’île.

Les joueurs et les membres du staff du Paris Saint-Germain ont entamé dimanche leur parade au Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel, devant des milliers de supporters en liesse, au lendemain de leur deuxième triomphe en Ligue des champions, a constaté un journaliste de l’AFP.

Chaque mois apporte son lot de changements pour le budget des ménages. Prime carburant, revalorisation du Smic, congé de naissance… Voici les nouvelles mesures qui entreront en vigueur au mois de juin 2026.

Du 1er au 5 juin 2026, l’Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) organise une semaine de mobilisation en faveur de l’entrepreneuriat féminin à La Réunion. Plus de 20 rendez-vous gratuits seront proposés à travers l’île pour informer, accompagner et encourager les femmes qui souhaitent créer ou développer leur activité.

Les effectifs de la direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 29 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 29 au 31 mai 2026 permettant de relever 265 infractions dont 41 délits. Côté gendarmerie, 84 infractions ont été relevées. 13 permis ont été retirés

Pour ce premier jour de juin, Matante Rosina nous annonce une journée bien couverte pour débuter le mois. Le ciel se montre chargé avec quelques faibles pluies par endroits, surtout sur la cote est de l'ile.