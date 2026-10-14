Diagonale des Fous : une cinquième participation pour Guillaume Grondin, passionné de trail

Dans quelques jours, quelques heures, sonnera le top départ de la 37ème édition du Grand Raid 2026. Toujours cinq courses au programme et autant des personnes prêtes à arpenter les sentiers de La Réunion. Si les têtes d'affiches risquent d'affoler les compteurs, la majorité des traileurs sont des anonymes, passionnés de trail, de randonnées, à l'image du Réunionnais Guillaume Grondin.

Guillaume Grondin a une passion dans la vie "l'ultra", confie-t-il à Imaz Press.

- Une cinquième participation pour Guillaume Grondin -

Ce ne sera pas la première fois que le Réunionnais va s'amuser à arpenter les sentiers de la Diagonale des Fous. Guillaume Grondin, dossard 2368, participe pour la cinquième fois à cette course mythique.

Sur l'ensemble de ses courses, le sportif péi a essuyé qu'un seul abandon pour quatre arrivées à La Redoute.

Sportif solo, Guillaume Grondin s'entraîne généralement seul.

S'il ne devait se fixer qu'un seul objectif avant le départ de la course ce jeudi soir, ce serait "de terminer dans de bonnes conditions", dit-il. "Ça va être long mais je vais le faire et toujours avec le plaisir pour trouver la détermination aux plus profond de mois."

Ce qu'il espère, "que les dieux des montagnes me protègent".

Au total sur l'année, le traileur participe à son troisième ultra après l'Ultra Terrestre et l'Oxygène trail.

- 7.226 inscrits sur les cinq courses du Grand Raid -

Cette année le Grand Raid attire davantage de courses que l'année passée. Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.

Des coureurs venus de près de 34 pays différents et dont les âges vont de 20 à 78 ans pour le coureur le plus âgé de la Diagonale des Fous. Il s'appelle Georges Zibel et vient de La Réunion.

Selon les chiffres du Grand Raid, les hommes représentent la majorité des traileurs dans chacune des courses.

- La Diagonale des Fous -

2.871 coureurs vont s'élancer sur la Diagonale des Fous, dont 1.294 locaux, 1.352 venus de l'Hexagone ou des autres Outre-mer et 225 internationaux.

L'épreuve reine fait cette année, 180 kilomètres pour 10.200 mètres de dénivelé positif.

Le départ se fera ce jeudi 15 octobre 2026 sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre à 22 heures. Le pointage sera lui ouvert dès 18 heures.

Parmi les élites de cette course, Amélie Huchet, Émilie Maroteaux, Aurore Caninon-Hemon, Sylvaine Cussot pour nos sportives péi, ou encore Agathe Bes, Sarah Vieuille ou Ruth Croft pour les féminines. Et Fabrice Payet, Judicaël Sautron, Robin Coinus, Augustin Saurel pour La Réunion. Mais encore Robin Juillaget, Thibaut Garrivier, Jean-Philippe Tschumi ou Tom Evans chez les hommes.

Le premier est attendu dans la soirée de ce vendredi, tout comme la première féminine.

Le dernier survivant de cette course a lieu jusqu'à dimanche, 16 heures, pour franchir la ligne d'arrivée à La Redoute.

- Le Trail de Bourbon -

Sur le Trail de Bourbon, 1.317 personnes sont inscrites, dont 770 réunionnais et 48 internationaux.

Les coureurs devront parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif.

Parmi les élites, Victoria Devouge, Marine Sechet, Claire Gatto, Jennifer Sauvage, Alexandre Depeche, Simon Bulloz ou encore Sébastien Poesy.

Le départ du TDB se fera ce vendredi 16 octobre 2026 de Cilaos. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures. Le pointage lui sera possible dès 17 heures sur place.

Le premier et la première de cette course sont attendus samedi 17 octobre sur le stade de La Redoute, dans la matinée.

Ultime temps de passage pour le ou la dernière, le dimanche 18 octobre à 14 heures.

- La Mascareignes -

Sur la Mascareignes, 1.512 traileurs ont franchi le cap de l'inscription. 878 viennent de La Réunion, 551 de l'Hexagone ou ailleurs et 83 d'autres pays.

La Mascareignes et ses 74 kilomètres de sentiers et 3.800m de dénivelé attendent les coureurs. Un parcours technique et exigeant.

La Mascareignes prendra le départ dans la nuit de ce jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre à 1 heure de Hell-Bourg (Salazie) pour la première vague. Les autres suivront.

Si les premiers sont attendus dans le courant de la journée du vendredi, l'ultime coureur aura jusqu'à 22h15 pour terminer sa course.

Victorieuse de la Diagonale des Fous l'année passée, Blandine L'Hirondel revient sur les sentiers pour cette nouvelle édition du Grand Raid. Cette fois-ci, c'est sur la Mascareignes que la sportive est engagée. Une course qu'elle ne court pas pour "des raisons habituelles". Elle s'élancera en hommage à un couple d'amis qui a perdu leur fille, Lola.

- La Métis Trail -

La plus petite course, la Métis Trail, regroupe 694 coureurs, dont 449 sportifs péi.

La Métis Trail avec ses 51 kilomètres et 2.500 m de dénivelé permettra à un plus large public de s’engager sur les sentiers réunionnais.

Pour la récente Métis Trail, le départ sera donné ce samedi 17 octobre à 6 heures, pour une arrivée des premiers en début d'après-midi.

L'arrivée des derniers est prévue à 20 heures le samedi.

- Le relais Zembrocal -

Enfin, le relais Zembrocal qui se court en équipe, va accueillir 832 relayeurs dans les sentiers.

Le Zembrocal trail est une course en relais de quatre personnes sur 160 kilomètres, 8.460.m de dénivelé.

C'est ce relais qui inaugurera la nouvelle édition du Grand Raid, puisque le départ se fera ce jeudi 15 octobre 2026 à 17 heures de la mairie de Saint-Joseph.

Les premiers arrivés devraient atteindre le stade de La Redoute à la mi-journée de ce vendredi 16 octobre.

Les ultimes traileurs ont jusqu'au samedi, 10h45, pour franchir la ligne d'arrivée.

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