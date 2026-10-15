Grand raid 2026 : des restrictions et des aménagements de la circulation

Dans le cadre des courses du Grand raid, la circulation sera règlementée dans plusieurs communes sur les lieux de passages des concurrent.e.s (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- RD2 Saint Paul - Route de Mafate : du vendredi 16 octobre à 12h au dimanche 18 octobre à 1h du matin, circulation et stationnement interdits. Déviation par la RD2b ;

- RD3 Route Hubert Delisle au Tampon : du jeudi 15 octobre à 21h au vendredi 16 octobre à 4h, circulation et stationnement interdits ;

- RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon : du jeudi 15 octobre à 22h30 au vendredi 16 octobre à 7h, circulation et stationnement interdits ;

- RD41 Route de la Montagne - secteur La Redoute à Saint Denis : du vendredi 16 octobre à 9h au dimanche 18 octobre à minuit, circulation et stationnement interdit entre la rue du Pont et le pont Vinh San.

Une déviation sera mise en place par la rue Lucien Gasparin pour accéder au secteur de la Montagne.

La voie de droite sera neutralisée sur la RN6 au niveau de la bretelle de sortie de la RD41 en direction du Stade de la Redoute ;

- RN1/RN2 le dimanche 18 octobre : le Barachois restera ouvert à la circulation de 14h à 19h.

- RD241 Route de Bras Sec à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h30 à 21h, circulation et stationnement interdits ;

- RD242 Route d'Ilet à Cordes à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h à 23h, circulation et stationnement interdits ;

- RN3 Route des Plaines : le stationnement de tous les véhicules est interdit du PR30+400 (Col de Bellevue) au PR34+050 (Limite Nord de l'agglomération de Bourg-Murat) dans le sens de circulation Le Tampon vers St Benoît, côté montagne, du jeudi 15 octobre à 20h au vendredi 16 octobre à 12h30.

- RN1A St Paul, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation le samedi 17 octobre de 4h à 9h pour le départ de l'épreuve Metis Trail.