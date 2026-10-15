Grand Raid : 7.226 traileurs prêts pour le départ de cinq courses "folles"

Tic, tac... à 17 heures pétantes ce jeudi 15 octobre 2026, s'élancera la première course de cette nouvelle édition du Grand Raid, le relais Zembrocal de la place de la mairie de Saint-Joseph. À 22 heures, la tension va monter du côté de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Lieu où vont s'élancer le 2871 "folles" et "fous" de la Diagonale des fous. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce seront les coureurs de la Mascareignes qui prendront le départ de Hell-Bourg (Salazie). Les coureurs du Trail de Bourbon et de la Métis trail devront eux patienter jusqu'à vendredi. Au total cette année 7.226 traileurs se sont inscrits. Comme chaque année, Imaz Press vous fera suivre en direct ces jours de courses grâce à nos journalistes et photographes sur le terrain (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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- Courir dans les sentiers... oui, mais sans oublier de protéger notre île -
Le Grand Raid est une aventure sportive exceptionnelle, mais aussi l'occasion de sensibiliser les coureurs et le public à la préservation de l'environnement réunionnais. Biodiversité, protection des espaces naturels, gestion des déchets et gestes écoresponsables : plusieurs collectivités se mobilisent pour faire de cette édition 2026 un événement plus respectueux de notre île.
Le Département propose des espaces immersifs consacrés à la biodiversité réunionnaise, tandis que la Cinor sensibilise à la protection de l'île, sur le stade de la Redoute. De son côté, la ville de Saint-Paul encourage le public à adopter des gestes écoresponsables, et la Civis se mobilise autour d'un départ engagé pour notre territoire.
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- Le Zembrocal Trail s'élance de Saint-Joseph ! -
C'est parti pour le Grand Raid 2026 ! Le coup d'envoi de la première course de cette édition est donné à Saint-Joseph, avec le départ du Zembrocal Trail.
Au total, 832 relayeurs répartis en équipes de quatre s'élancent à l'assaut des sentiers réunionnais. Au programme : 160 kilomètres et 8.460 mètres de dénivelé positif, à parcourir en relais.
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- Pour les 60 ans de leur père, ils se lancent un défi en famille -
Au total, 7 Diagonales des Fous terminées et une huitième en ligne de mire ! Mais pour ses 60 ans, Brice Barret, alias "Brisco", a finalement accepté un autre défi lancé par ses enfants : courir le relais du Zembrocal Trail en famille.
Accompagné de ses deux fils et de sa belle-fille, le traileur réunionnais prendra le départ sous les couleurs de la team "Nou Artrouv' en cavale". Leur objectif : franchir ensemble la ligne d'arrivée au stade de La Redoute. Notre article est à lire ici.
Une belle aventure familiale que Maxime, le fils de "Brisco", partage sur ses réseaux sociaux. Regardez :
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- Des restrictions et des aménagements de la circulation -
Dans le cadre des courses du Grand raid, la circulation sera règlementée dans plusieurs communes sur les lieux de passages des concurrent.e.s
- RD2 Saint Paul - Route de Mafate : du vendredi 16 octobre à 12h au dimanche 18 octobre à 1h du matin, circulation et stationnement interdits. Déviation par la RD2b ;
- RD3 Route Hubert Delisle au Tampon : du jeudi 15 octobre à 21h au vendredi 16 octobre à 4h, circulation et stationnement interdits ;
- RD36 Route de Notre Dame de la Paix au Tampon : du jeudi 15 octobre à 22h30 au vendredi 16 octobre à 7h, circulation et stationnement interdits ;
- RD41 Route de la Montagne - secteur La Redoute à Saint Denis : du vendredi 16 octobre à 9h au dimanche 18 octobre à minuit, circulation et stationnement interdit entre la rue du Pont et le pont Vinh San.
Une déviation sera mise en place par la rue Lucien Gasparin pour accéder au secteur de la Montagne.
La voie de droite sera neutralisée sur la RN6 au niveau de la bretelle de sortie de la RD41 en direction du Stade de la Redoute ;
- RN1/RN2 le dimanche 18 octobre : le Barachois restera ouvert à la circulation de 14h à 19h.
- RD241 Route de Bras Sec à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h30 à 21h, circulation et stationnement interdits ;
- RD242 Route d'Ilet à Cordes à Cilaos : vendredi 16 octobre de 19h à 23h, circulation et stationnement interdits ;
- RN3 Route des Plaines : le stationnement de tous les véhicules est interdit du PR30+400 (Col de Bellevue) au PR34+050 (Limite Nord de l'agglomération de Bourg-Murat) dans le sens de circulation Le Tampon vers St Benoît, côté montagne, du jeudi 15 octobre à 20h au vendredi 16 octobre à 12h30.
- RN1A St Paul, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation le samedi 17 octobre de 4h à 9h pour le départ de l'épreuve Metis Trail.
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- Trail de Bourbon : courir pour montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser -
À 63 ans, Jean-Christophe Robert s'apprête à relever un nouveau défi sur les sentiers du Trail de Bourbon. Atteint d'un diabète de type 1 et gréffé du pancréas, ce coureur expérimenté portera le dossard solidaire de l'ALEFPA. Son objectif va bien au-delà de la ligne d'arrivée : montrer que la maladie n'empêche pas de poursuivre ses rêves et faire de sa course un message d'espoir et d'inclusion.
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- Diagonale des Fous : Guillaume Grondin, jamais quatre sans cinq -
Pour Guillaume Grondin, la Diagonale des Fous est une histoire de passion. Le traileur réunionnais, dossard 2368, s'apprête à prendre le départ de sa cinquième Diagonale. Avec quatre arrivées à La Redoute et un seul abandon à son actif, cet amoureux de l'ultra-trail compte bien relever une nouvelle fois le défi.
Découvrez son portrait et sa passion pour les sentiers de La Réunion sur notre site Imaz Press Réunion.
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- Avec les joëlettes, la solidarité franchit tous les obstacles -
Au-delà des performances sportives, le Grand Raid est aussi une aventure humaine. Cette année encore, les bénévoles de l'association Réunion Aventures Joëlettes (RAJ) permettront à des personnes en situation de handicap de parcourir les sentiers de l'île. Parmi eux, Héléna, 18 ans, qui partagera cette expérience avec son père, ou encore Bernard Buch-Fortin, ancien champion du monde handisport, dont l'aventure sera immortalisée dans le documentaire "Les Porteurs de rêves".
Découvrez notre reportage : [Vidéos] Grand Raid : les joëlettes, une traversée solidaire pour faire rêver les "autrement capables"
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- 7.226 inscrits sur les cinq courses du Grand Raid -
Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.
Des coureurs venus de près de 34 pays différents et dont les âges vont de 20 à 78 ans pour le coureur le plus âgé de la Diagonale des Fous. Il s'appelle Georges Zibel et vient de La Réunion.
Selon les chiffres du Grand Raid, les hommes représentent la majorité des traileurs dans chacune des courses.
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Bonjour La Réunion,
Ce soir c'est le top départ de deux courses du Grand Raid, la Mascareignes et la plus attendue, la Diagonale des fous.
Cette année le Grand Raid attire davantage de courses que l'année passée. Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.
À propos
Ce mercredi 14 octobre 2025, tous ont pu récupérer leurs dossards sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre.
Sac sur le dos, baskets aux pieds, dossard bien accroché… reste désormais aux coureurs de patienter sagement le temps du départ.
Pour suivre les courses et vos coureurs, vous pouvez vous rendre ici ou encore ici.
Lire aussi - Grand Raid 2026 : soutenus par le CHU, une quinzaine de coureurs vivant avec un diabète de type 1 au départ
- 7.226 inscrits sur les cinq courses du Grand Raid -
Cette année le Grand Raid attire davantage de courses que l'année passée. Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.
Des coureurs venus de près de 34 pays différents et dont les âges vont de 20 à 78 ans pour le coureur le plus âgé de la Diagonale des Fous. Il s'appelle Georges Zibel et vient de La Réunion.
Selon les chiffres du Grand Raid, les hommes représentent la majorité des traileurs dans chacune des courses.
Ce mardi 13 octobre 2026, l'ONF informait de "l'achèvement des travaux de sécurisation et de réhabilitation menés sur le sentier Roche Plate – La Brèche (cirque de Mafate). Le sentier est donc rouvert au public et aux fous du Grand Raid.
"Attention, ça reste quand même un terrain fragile, il y a des sentiers où il faut faire attention" lance Pierre Maunier. Écoutez.
- La Diagonale des Fous -
2.871 coureurs vont s'élancer sur la Diagonale des Fous, dont 1.294 locaux, 1.352 venus de l'Hexagone ou des autres Outre-mer et 225 internationaux.
L'épreuve reine fait cette année, 180 kilomètres pour 10.200 mètres de dénivelé positif.
Le départ se fera ce jeudi 15 octobre 2026 sur le site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre à 22 heures. Le pointage sera lui ouvert dès 18 heures.
Parmi les élites de cette course, Amélie Huchet, Émilie Maroteaux, Aurore Caninon-Hemon, Sylvaine Cussot pour nos sportives péi, ou encore Agathe Bes, Sarah Vieuille ou Ruth Croft pour les féminines. Et Fabrice Payet, Judicaël Sautron, Robin Coinus, Augustin Saurel pour La Réunion. Mais encore Robin Juillaget, Thibaut Garrivier, Jean-Philippe Tschumi ou Tom Evans chez les hommes.
Le Réunionnais Fabrice Payet porte le dossard 2281 et a hâte d'être sur la ligne de départ ce jeudi 15 octobre 2026. Il a terminé à deux reprises dans le top 6. Cette année, il annonce vouloir "faire mieux" et pourquoi pas terminer sur le podium.
Georges Zibel a 78 ans. Le Dionysien est le doyen du Grand Raid 2026. Écoutez.
Le premier est attendu dans la soirée de ce vendredi, tout comme la première féminine.
Le dernier survivant de cette course a lieu jusqu'à dimanche, 16 heures, pour franchir la ligne d'arrivée à La Redoute.
Lire aussi - Diagonale des Fous : une cinquième participation pour Guillaume Grondin, passionné de trail
- Le Trail de Bourbon -
Sur le Trail de Bourbon, 1.317 personnes sont inscrites, dont 770 réunionnais et 48 internationaux.
Les coureurs devront parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif.
Parmi les élites, Victoria Devouge, Marine Sechet, Claire Gatto, Jennifer Sauvage, Alexandre Depeche, Simon Bulloz ou encore Sébastien Poesy.
Le départ du TDB se fera ce vendredi 16 octobre 2026 de Cilaos. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures. Le pointage lui sera possible dès 17 heures sur place.
Le premier et la première de cette course sont attendus samedi 17 octobre sur le stade de La Redoute, dans la matinée.
Ultime temps de passage pour le ou la dernière, le dimanche 18 octobre à 14 heures.
Après avoir déjà couru plusieurs Grand Raid, Jean-Christophe Robert va s'aligner sur le Trail de Bourbon 2026. Ce sportif expérimenté, atteint d'un diabète de type 1 et greffé du pancréas, veut "montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser",
- La Mascareignes -
Sur la Mascareignes, 1.512 traileurs ont franchi le cap de l'inscription. 878 viennent de La Réunion, 551 de l'Hexagone ou ailleurs et 83 d'autres pays.
La Mascareignes et ses 74 kilomètres de sentiers et 3.800m de dénivelé attendent les coureurs. Un parcours technique et exigeant.
La Mascareignes prendra le départ dans la nuit de ce jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre à 1 heure de Hell-Bourg (Salazie) pour la première vague. Les autres suivront.
Si les premiers sont attendus dans le courant de la journée du vendredi, l'ultime coureur aura jusqu'à 22h15 pour terminer sa course.
Victorieuse de la Diagonale des Fous l'année passée, Blandine L'Hirondel revient sur les sentiers pour cette nouvelle édition du Grand Raid. Cette fois-ci, c'est sur la Mascareignes que la sportive est engagée. Une course qu'elle ne court pas pour "des raisons habituelles". Elle s'élancera en hommage à un couple d'amis qui a perdu leur fille, Lola.
- La Métis Trail -
La plus petite course, la Métis Trail, regroupe 694 coureurs, dont 449 sportifs péi.
La Métis Trail avec ses 51 kilomètres et 2.500 m de dénivelé permettra à un plus large public de s’engager sur les sentiers réunionnais.
Pour la récente Métis Trail, le départ sera donné ce samedi 17 octobre à 6 heures, pour une arrivée des premiers en début d'après-midi.
L'arrivée des derniers est prévue à 20 heures le samedi.
- Le relais Zembrocal -
Enfin, le relais Zembrocal qui se court en équipe, va accueillir 832 relayeurs dans les sentiers.
Le Zembrocal trail est une course en relais de quatre personnes sur 160 kilomètres, 8.460.m de dénivelé.
C'est ce relais qui inaugurera la nouvelle édition du Grand Raid, puisque le départ se fera ce jeudi 15 octobre 2026 à 17 heures de la mairie de Saint-Joseph.
Les premiers arrivés devraient atteindre le stade de La Redoute à la mi-journée de ce vendredi 16 octobre.
Les ultimes traileurs ont jusqu'au samedi, 10h45, pour franchir la ligne d'arrivée.
- Des animations sur le stade de La Redoute -
Alors que certains continueront de suer dans les sentiers, priant pour terminer la course au stade de La Redoute (Saint-Denis) en temps et en heure, des animations seront mises en place pour faire patienter le public... et les proches.
Ce dimanche, jour de fin du Grand Raid, un feu d'artifice sera lancé pour clore cette nouvelle édition de la course la plus folle au monde.
- Comment agir pour limiter l'impact de son passage ? -
- Je reste sur les sentiers : le piétinement hors des sentiers abîme la végétation, qui a parfois mis des centaines d’années à pousser.
- Je nettoie mes chaussures avant la course : la terre sous vos chaussures peut contenir des graines de plantes invasives. Nettoyez votre matériel, surtout si vous venez de l’extérieur de l’île. Utilisez les stations de biosécurité sur les sentiers pour protéger les zones préservées.
- Je ne laisse aucun de déjection : les déchets (mêmes biodégradables !) peuvent attirer les rats, prédateurs principaux des oiseaux endémiques en danger. Rapportez vos déchets chez vous, ou utilisez les poubelles des postes de ravitaillement. Ne laissez aucune trace de votre passage.
- Je respecte la flore : la flore endémique est souvent fragile. Le prélèvement de végétaux pour la confection de bâtons de marche ou tout autre usage est interdit.
- Je prends mon éco-cup pour les ravitaillements : la préservation de la nature unique qui nous entoure est la responsabilité de tous. Diffusez ce message sur les sentiers, à vos amis coureurs et accompagnateurs .
Le président du Grand Raid, Pierre Maunier, conclut en disans : "Soyez respectueux des lieux qui nous accueillent, soyez respectueux de notre île et de ses sentiers etsoyez respectueux car c’est l’héritage que nous devrons transmettre aux générations futures".
Et surtout... bonnes courses !
Pour suivre les courses et vos coureurs, vous pouvez vous rendre ici ou encore ici.
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Bon courage à toutes ces folles et ces fous ! L'ambiance est toujours extraordinaire, ça aide à se surpasser !
Course en famille et amies.