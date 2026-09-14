[Photos] Grand Raid : pour les 60 ans de leur père, ils se lancent, en famille, sur le relais du Zembrocal Trail

Sept Diagonales des Fous bouclées et l'envie, à 60 ans, d'en ajouter une huitième. Mais cette année, les enfants de Brice Barret, alias "Brisco", ont préféré lui lancer un autre défi : plutôt que de le laisser affronter seul les plus de 160 kilomètres du Grand Raid, ils prendront le départ avec lui du relais du Zembrocal Trail. Deux fils, une belle-fille et un père réunis sous les couleurs de la team "Nou Artrouv' en cavale", avec un objectif : rejoindre ensemble le stade de La Redoute (Photos DR)

À 60 ans, Brice Barret connaît bien les sentiers de La Réunion. Né au Tampon, ce traileur que ses proches surnomment "Brisco", a déjà participé à sept Diagonale des Fous. Sept départs et autant de lignes d'arrivée franchies, raconte son fils Maxime à Imaz Press.

Pour cette édition 2026 du Grand Raid, le sexagénaire avait donc une idée en tête : repartir une huitième fois à l'assaut de la Diagonale. Un projet qui n'a pas vraiment rassuré ses enfants. "À chaque édition, il va au bout, mais en puisant dans toutes ses réserves", raconte Maxime. Alors, cette année, la famille a posé ses conditions : "Pas tout seul. À 60 ans, on n'avait pas envie de le voir s'arracher encore une fois en solitaire sur plus de 160 km de montagnes et risquer d'y abîmer sa santé".

- De la Diagonale des Fous, solo au Zembrocal, en famille -

Plutôt que de lui demander de renoncer au Grand Raid, ses enfants lui ont proposé de transformer le défi individuel en aventure familiale : prendre ensemble le départ du Zembrocal Trail, le relais à quatre de l'événement.

L'équipe, bâptisée "Nou Artrouv' en cavale", réunira donc Brisco, ses deux fils, Mathieu, 32 ans, et Maxime, 29 ans, ainsi qu'Émilie, 27 ans, l'épouse de Maxime.

Le défi a finalement nécessité deux années de préparation, car dans la famille, tous n'ont pas l'expérience de Brisco. Si Maxime a déjà terminé le Trail de Bourbon, il y a 4 ans, pour Mathieu et Émilie, l'histoire est différente : "il y a deux ans, ils ne couraient pas un kilomètre. Ils s'y sont mis et se sont entraînés dur, rien que pour ce projet", raconte Maxime.

- "Nou Artrouv' en cavale" -

Pour baptiser leur équipe, les quatre coureurs ont puisé dans leur propre histoire familiale : "Nou Artrouv' en cavale", "c'est le nom de notre conversation de famille", explique Maxime. Une référence surtout à deux expressions que Brisco répète régulièrement : "Nou artrouv" et "Tiembo, larg pa".

Lorsque ses enfants lui ont dévoilé leur projet, le père de famille a été "très touché", confie son fils. L'aventure dépasse d'ailleurs largement les quatre relayeurs. "On a embarqué nos proches dans l'aventure, on sera quinze à venir à La Réunion pour vivre le Grand Raid avec lui", se réjouit Maxime. "On est inscrits et nos billets sont pris".

- Un dernier relais entre belle-fille et beau-père -

Le départ du relais du Zembrocal est prévu le 15 octobre prochain, à Saint-Joseph. Chacun aura ensuite son morceau de sentier à affronter avant un passage de témoin particulièrement symbolique : Émilie sera chargée de transmettre le dernier relais à Brisco.

À lui alors de terminer ce Grand Raid un peu différent des sept précédents. Et cette fois, au bout du chemin, pas question de franchir seul la ligne d'arrivée. Les quatre membres de la team "Nou Artrouv' en cavale" comptent bien entrer, ensemble, au stade de La Redoute.

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