Grand Raid : à la veille du tirage au sort, les organisateurs présentent l'édition 2026

Alors que l'édition 2026 du Grand Raid se tiendra du 15 au 18 octobre, l'organisation a tenu à faire le point ce mardi 17 mars sur les avancées autour de la prochaine édition. Nouveau parcours, état des sentiers, nombre de pré-inscrits… Le Grand Raid fait le point (Photo Stéphane Laï-Yu/www.imazpress.com)

8.882 participants sont déjà inscrits pour le tirage au sort, toutes courses confondues. Le graal, la Diagonale des fous, cumulent déjà 3.429 pré-inscrits. 2.026 personnes se sont pré-inscrites sur la Mascareignes, 1.891 sur le Trail de Bourbon, et 1.506 sur le Métis Trail.





Le tirage au sort se tiendra ce mercredi. "On va appuyer sur un bouton, et la machine va tirer au sort un certain nombre de personnes. Après, il y aura des repêchages en fonction", rappelle Pierre Maunier, président du Grand Raid.



"Il y aura des candidats malheureux derrière malheureusement, c'est toujours le cas. Mais s'il y a des candidats malheureux, cela veut dire qu'il y a suffisamment de monde qui s'inscrit pour être malheureux", souligne-t-il.

- Un nouveau tracé pour la Diagonale des Fous -

Après le passage du cyclone Garance, le Grand Raid a dû s'adapter dès octobre 2025. Des adaptations qui sont toujours à l'ordre du jour cette année. Découvrez le tracé de la Diagonales des Fous :







"On s'adapte aux événements naturels", note Pierre Maunier. "Il faut aussi s'adapter à certaines décisions prises un peu partout. On prend en compte, on écoute, on essaye de respecter la volonté de chacun. Et on pense surtout aux compétiteurs, à leur bien-être sportif et aux bénévoles qui nous donnent un coup de main", dit-il.

Le plus gros changement sera du côté de Cilaos, qui n'accueillera pas la Diagonale. "Il n'y a que le trail de Bourbon qui part de Cilaos", annonce Franceline Chapelin, directrice de course de la Diagonale des Fous. "Cette année, on va aller vers le cirque de Salazie."

"Le premier changement sera à la croisée du Kerveguen. On va aller vers le gîte de la Caverne Dufour, passer l'intersection Cap-Anglais et descendre vers le gîte de Bellouve. Au niveau du gîte de Bellouve, on descend vers Hell-bourg", détaille-t-elle.



La question des barrières horaires est toujours en cours d'élaboration. "Une course doit se faire en 66 heures, il faut qu'il y ait une adaptation avec le kilométrage en plus, une adaptation de certaines zones. Et tout ça, ça se travaille", souligne le président du Grand Raid.



"On ne va pas dire maintenant, au mois de mars, quelles sont les barrières horaires définitives du mois d'octobre. Il y a plein de changements qui peuvent se faire."

Retrouvez les tracés des différentes courses ci-dessous :

- L'ONF de La Réunion au coeur de l'organisation -

L'Office national des forêts est au cœur de l'organisation de la compétition. Cette année, 52 % du parcours du Grand Raid emprunte le réseau de sentiers géré par l’ONF.



Pour Benoît Loussier, directeur régional de l'ONF, "les sentiers qui sont prévus sur les parcours 2026 seront prêts, sauf aléas majeurs ou nouvel accident climatique".



"Il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été entrepris cette année. Depuis quelques mois, on a eu plusieurs événements majeurs, notamment des éboulements sur plusieurs sentiers. Les travaux de remise en état sont en cours", détaille-t-il.



La descente du Colorado n'aura pas lieu cette année non plus. "Cette année, à nouveau, on empruntera le sentier de la Vigie pour descendre", confirme Benoît Loussier.





Les sentiers sont de toute façon "entretenus tout au long de l'année, pour le grand public, pour les randonneurs, pour les visiteurs, etc", rappelle-t-il. "On est attentifs à ce que les sentiers qui sont empruntés par l'événement soient praticables. Et on fait en sorte que ce soit le cas."

- Prix des courses et présentation de l'affichage -

Pierre Maunier est enfin revenu sur la polémique provoquée par l'augmentation du prix d'inscription. "Les gens n'ont pas vraiment la réalité de la préparation d'un Grand Raid. Nous, l'organisation, c'est depuis le 8 janvier jusqu'à fin novembre qu'on est dessus", rappelle-t-il.



"Et on est obligé de se mettre au diapason avec les obligations administratives. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours sous le régime du plan vigipirate renforcé. On a donc des impératifs de sécurité, de sûreté. Et tout cela, ça a un coût. Parce qu'à un moment donné, il faut parler de coût aussi. C'est la réalité des choses", insiste-t-il.



"Si on augmente d'un côté, c'est que les aides qui viennent d'ici et de là sont un petit peu en diminution. Il faut qu'on prenne en compte tout ça. Et pour pouvoir maintenir un certain niveau de confort aux compétiteurs et aux bénévoles qui viennent s'investir dans cette aventure, il faut faire des choix et il faut travailler dur", conclut-il.

Cette conférence de presse était l'occasion de présenter l'affiche officielle de 2026. Elle a été créée par "L’Affiche d’une île", "une petite maison d’édition réunionnaise, fondée en 2017 par Guillaume Plantevin et Hippolyte, qui crée des affiches, des cartes postales et des calendriers, et met en avant les beautés de l’ile intense, avec soin et poésie", notent les organisateurs.

"Pour faire encore plus partie de l’île, de sa légende, et y contribuer pleinement, avec leur sensibilité. L’affiche imaginée et dessinée par Hippolyte et Guillaume pour le Grand Raid 2026 se veut à la fois évidente et spectaculaire : les particpant.es s’enfoncent dans le coeur, dans cette trouée mystérieuse et fantastique au contour de l’île intense... Ils et elles en ressortent et font face à l’immensité et la beauté magistrales que seule La Réunion peut offrir, et où chacun.e peut devenir à la fois une lueur, une étoile, et repartir avec son propre morceau d’éternité. Ici l’île n’appartient à personne, mais tout le monde la compose et prend part à son éclat, et à l’écho de sa légende.

"Depuis le début, il a toujours été clair qu’il fallait rendre honneur à La Réunion, sa nature, ses merveilles et à ceux qui la composent, la nourrissent. Le Grand Raid est sans doute l’événement qu’ils ont toujours rêvé de mettre en image", disent Hippolyte & Guillaume Plantevin de l’Affiche d’une Ile.

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