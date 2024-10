Grand Raid : après des kilomètres et des kilomètres d'efforts, ils peuvent dire... "ils et elles l'ont fait"

Voilà... c'est fini. La 32ème édition du Grand Raid a touché à sa fin ce dimanche 20 octobre avec l'arrivée des derniers coureurs au Stade de La Redoute à Saint-Denis. Didier Marmasse a franchi la ligne finale après plus de 65 heures d'efforts. Plusieurs heures après Mathieu Blanchard, le roi des Fous et Manon Bohard, première féminine de la Diagonale des Fous, Louison Coiffet et Leslie Nowicki pour le Trail de Bourbon. Alexandre Dépêche et Laure Rebuffet pour la Mascareignes, Corentin Fourni et Marcelle Puy pour la Métis Trail ou encore la team Vetyver du relais Zembrocal. Des traileurs, des "folles", des "fous" qui, durant trois jours, ont arpenté les sentiers de La Réunion. Des survivants à qui nous avons une seule chose à dire : bravo (Photos : www.imazpress.com)

La Diagonale des Fous

Avec un départ le jeudi 17 octobre 2024, la course reine, la Diagonale des Fous, s'est élancée du site de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Au départ, 2.825 traileurs et parmi eux de nombreux favoris.

Mathieu Blanchard est le Roi des Fous. Il a clôturé sa course en 23 heures 35 et 2 secondes, 43 minutes avant Jean-Philippe Tschumi. Le Suisse a lui réalisé son troisième podium en trois participations consécutives. Après 24h08 de course, il a été accueilli par Mathieu Blanchard qui lui remet sa médaille et son maillot de finisher.

C'est finalement Ben Dhiman qui vient compléter le podium, après avoir traversé la ligne d'arrivée à 22h42 après 23h44 et 56 secondes de course.

Côté Réunionnais, Judicaël Sautron s'est hissé à la 7ème place du scratch général. Il a franchi la ligne d'arrivée à 1h23, après 27h23 de course.

Manon Bohard, première féminine, a franchi la ligne d'arrivée à 5h49. Après une course folle, la traileuse a franchi la ligne d'arrivée du Stade de La Redoute après 31 heures, 49 minutes et 55 secondes de course.

2ème féminine de la Diagonale des Fous 2024 : Maryline Nakache La traileuse termine en 33 heures, 1 minute et 19 secondes de course. Elle se place à la 36ème place au classement général en ayant passé la Redoute à 7 heures 01.

Pauline Grardel, dossard 1036, est la dernière à compléter le podium de la Diagonale des Fous. Classée 49ème, elle a franchi la ligne d'arrivée à 7h46 après 33 heures, 46 minutes et 15 secondes de course.

Elle termine 109ème au général, 6ème féminine. Il s'agit de la première réunionnaise à franchir la ligne d'arrivée, Sylvaine Cussot. Elle a atteint le stade de la Redoute (Saint-Denis) à 10h43 après 36 heures de course, 43 minutes, 24 secondes.

Didier Marmasse est le dernier finisher à franchir la ligne d'arrivée. Après plus de 66 heures de course, c'est accompagné de Mathieu Blanchard, vainqueur de l'édition 2024, que l'ultime coureur, dossard 122 termine la course à 15h57. Trois minutes seulement avant la fin de la barrière horaire. Il devient le 1788 "fou" a franchir la ligne d'arrivée après 65 heures, 57 minutes et 29 secondes de course.

Lire aussi - Grand Raid 2024 : plus long, plus fou, plus difficile

Le Trail de Bourbon

Avec un départ le 18 octobre de Cilaos, le Trail de Bourbon fut plus court.

Traileur parmis les favoris de ce trail, le Français Louison Coiffet et dossard 5766 est arrivé à La Redoute à 9h27 après 12 heures, 27 minutes et 28 secondes de course.

Le Réunionnais Augustin Saurel, dossard 6006, arrive deuxième du TDB en 13 heures, 58 minutes et 30 secondes à 10h58.

Une demi-heure plus tard, c'est Mickaël Brée qui pointe à La Redoute après 14 heures, 30 minutes et 38 secondes de périple à travers La Réunion.

Côté femmes, Leslie Nowicki est la première féminine à l'arrivée du Trail de Bourbon. La coureuse portant le dossard 5149 termine 14ème au classement général. Elle a pointé à 13h39 au stade de La Redoute après 16 heures, 39 minutes et 34 secondes de course.

Derrière elle, la Réunionnaise Marion Zaradzki, dossard 5129, clos le Trail de Bourbon en 17 heures, 19 minutes et 21 secondes en pointant à l'arrivée à 14 heures 19.

Chloé Meriel complète le tableau en pointant à 14h45 à La Redoute après une course de 17 heures, 45 minutes et 14 secondes.

La Mascareignes

Au départ du village d'Hell-Bourg dans le cirque de Salazie, la course a pris le départ le 18 octobre pour une distance de 70 kilomètres.

Arrivé ce vendredi 18 octobre en 8 heures, 28 minutes et 6 secondes, le Réunionnais Alexandre Dépêche remporte les 70 kilomètres de La Mascareignes.

Arrivent derrière lui, deux autres Réunionnais : Nicolas Marcy en 8 heures, 29 minutes et 2 secondes et Antoine Comparot en 8 heures, 34 minutes et 2 secondes.

Chez les femmes c'est Laure Rebuffet qui termine en tête (22ème au classement général). Elle a avalé les 70 km de course en 10 heures 12 minutes 31 secondes.

Arrivés après elle, Thaïs Pibouleau termine deuxième en 11 heures, 4 minutes et 57 secondes de courses. Termine ce podium, Margaux Beyre en 11 heures, 13 minutes et 24 seconde à arpenter les sentiers pour la Mascareignes.

Le relais Zembrocal

Le premier coureur a quitté la mairie de Saint-Joseph le 17 octobre pour un parcours de 149 kilomètres.

La team Vetyver remporte le relais Zembrocal à l'issue de 19 heures de course, 44 minutes et 30 secondes (à 12h44). Elle était composée de Yoann Martin, Jean-Philippe Boult, Nicolas Drapper et Lucas Desilve.

La Team PTP est arrivée deuxième à 12h45 après 19 heures, 45 minutes et 5 secondes. Parmi les relayeurs, Victor Durande, Florian Durque, Mackaël Magalhaes et Gilles Seni

Complète le podium, TPC Hommes composée de Arthur Cellié, Benjamin Degres, Aubin Lopeo et Grégory Lamoly en 19 heures, 57 minutes et 31 secondes.

La Métis Trail

Au total, 576 coureurs ont pris le départ de la Métis Trail à Saint-Paul.

Corentin Fourni remporte la Métis Trail. Le sportif boucle les 50km en 6 heures, 28 minutes et 21 secondes en ayant été devant tout au long du parcours. Il a pointé à 14 heures à La Redoute. Il devient le tout premier vainqueur de l'histoire de cette nouvelle course.

Afin de compléter le podium de la Métis Trail, viennent se rajouter en seconde place, le Français Léo Serca. Le coureur a pointé à 14h1( après 6 heures, 43 minutes et 25 secondes de course.

Le Belge Grégoire Ruyssen termine à la troisième place en arrivant trois minutes après à 14h18. Et ce, après une course de 6 heures, 46 minutes et 39 secondes.

La gazelle de La Réunion, Marcelle Puy, quintuple vainqueure du Grand Raid, termine première de la toute nouvelle course, la Métis Trail. Neuvième au classement général, elle termine en 7 heures, 17 minutes et 27 secondes de course en pointant à 14h49 à La Redoute.

Si Marcelle Puy termine première, la Française Céline Louis suit à la seconde place en 7 heures, 52 minutes et 24 secondes. Elle a pointé à 15h24.

Enfin, à la troisième position, l'on retrouve Sabrina Sauve, finisher en 8 heures et 3 minutes. La traileuse est arrivée à La Redoute à 15h34.

Les infiltrés d'Imaz Press

Lors de ce Grand Raid, certains coureurs ont été les infiltrés d'Imaz Press.

Sur la Diagonale des Fous

Notre infiltré Quentin de Moncuit, l'homme au nez rouge fait très fort. Ce père de famille est arrivé à La Redoute à 11h09 après 37 heures, 9 minutes et 32 secondes de course pour la Diagonale des Fous. Il termine à la très belle place de 118ème.

Jérémy Vetois, 42 ans, termine 289ème de la Diagonale Après une Diagonale en 2021, en 2022, voilà que le Charentais a retenté l'aventure. Après 41 heures de course, 37 minutes et 48 secondes, Jérémy Vetois a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute à 15h37. Il se classe 289ème.

Thibault Faure, dossard 511, vient de toucher son but : atteindre la Redoute. Il vient de Lyon. C'est la première fois qu'il s'élançait sur la Diagonale des Fous. Après 45 heures, 53 minutes et 21 secondes de course, il termine son périle et franchi la ligne d'arrivée à 19h53 et se classe 545ème.

Ludovic Bertin est arrivé au bout de la Diagonale à 21h45 après 47 heures de course, 45 minutes et 22 secondes. Il termine 697ème.

Coureur de trail depuis seulement quelques mois, Victor Duhamel, coach sportif a réalisé l'exploit d'arriver jusqu'au Stade de La Redoute à 6h28. Dossard 1769, il se classe 1295ème en terminant sa course en 56 heures, 28 minutes et 59 secondes.

Une très belle 1176ème place pour Anaïs Hemette. Dossard 949, la Normande a terminé sa course en arrivant à 4h35 à La Redoute après un périple de 54 heures, 35 minutes et 50 secondes.

Finisher de la Diagonale des Fous, Emma Thillens se classe 1336ème. Elle a pointé à 7h01 au Stade de la Redoute après 57 heures, 1 minute et 36 secondes de course.

Kelly Payet, dossard 983, est enfin arrivée au Stade de la Redoute. La Réunionnaise de Saint-Paul a franchi la ligne finale à 14h42 après 64 heures, 42 minutes et 51 secondes de course.

Sur le Trail de Bourbon

Dossard 5014, Corentin Meler, 35 ans est venu tout droit d'Ariège. Il tentait sa chance pour "le côté mythique qu'elle représente". Il termine 611ème après une course sur le Trail de Bourbon de 30 heures, 51 minutes et 21 secondes. Il a pointé à 3h51 à La Redoute.

On poursuit avec nos supers infiltrés. Stéphanie Kries a elle atteint La Redoute dans la nuit à 3h11 après 30 heures et 1 minute de course. Dossard 5247 et habitante de La Montagne depuis 11 ans, après la Mascareigne l'année passée, elle décide de se lancer sur le Trail de Bourbon en 2024. "Je cours pour une association, "SummitsOfMyHeart", dont les fonds récoltés jusqu'à la fin de la course permettront d'offrir un cœur à un enfant d'Afrique", explique la sportive.

C'est à 4h37 que Viviane Pérignon, dossard 5348 arrive au bout du Trail de Bourbon. La Suisse a franchi la ligne d'arrivée après 31 heures, 27 minutes et 38 secondes de course.

Malheureusement, notre dossard 6019, Julien Dalleau, coureur sur le TDB a été contraint d'abandonner à Ilet Savannah après 21 heures, 13 minutes et 36 secondes de course. Mais malgré tout il n'a pas démérité. Se lancer dans un tel défit est déjà un exploit. Félicitation à lui.

Sur la Mascareignes

Le dossard 3153, Charley Bacry, a pointé à La Redoute à 11h34 après 10 heures, 34 minutes et 26 secondes de courses sur La Mascareignes. Il "visait un beau chrono". L'on peut dire qu'il ne s'est pas trompé.

Vanessa Fenelon, dossard 3908 est arrivé au bout de son périple après 15heures, 5 minutes et 17 secondes de course. Elle termine brillamment à la 43ème place. La traileuse participait à la Mascareignes pour un projet solidaire Grand Ker. "Nous allons courir pour récolter nos battements de cœur et contribuer à sauver un enfant en attente de soins cardiaques grâce à l’association Summits of my Heart", nous confiait-elle.

Sur le relais Zembrocal

L'équipe de relais Les Z'Entêtés de notre infiltré Silvère Pasquier est venue à bout de la Zembrocal. Ce dernier, dernier relayeur, est arrivé à La Redoute à 22h53. L'équipe termine en 43ème position.

Sur la Métis Trail

Originaire de Saint-Paul, la réunionnaise Sylvie Guepratte s'était fixée comme objectif "50 ans, 50km", c'est chose faite. Classée 409ème de la Métis Trail, elle a franchi la ligne d'arrivée à 21h22, peu avant la fin de barrière horaire, après 13 heures, 50 minutes et 28 secondes de course.

Les Joëlettes sur le Grand Raid

Les Joëlettes ont pris le départ en premières à 20h30 jeudi soir.

Comme chaque année, des bénévoles se sont mobilisés pour porter ces fauteils tout terrain qui permettent la pratique de la randonnée aux personnes en situation de handicap.

Les Joëlettes, ont franchi la ligne d'arrivée au Stade de La Redoute ce dimanche, dans une ambiance pluvieuse mais avec le sourire et le bonheur du défi relevé.

Elles clôturent ce magnifique événement. Grâce aux 40 porteurs qui se relaient, 8 personnes en situation de handicap ont eu l'occasion de parcourir l'île et d'en découvrir sa beauté.

Elles et ils ont abandonné

L'un des favoris de la Diagonale, Francesco Cucco, pourtant bien positionné dans le classement, a été contraint d'abandonner. "J'ai eu une baisse de motivation, je ne me sentais plus de continuer, je n'étais pas assez préparé...".

Vainqueur l’an dernier de l'épreuve reine, le Haut-savoyard Aurélien Dunand-Pallaz est revenu à La Réunion pour tenter de décrocher un second titre. Mais ce ne sera pas pour cette année. Éprouvé après plusieurs grands trails, le sportif a été contraint d'abandonner au Maïdo. "Je suis épuisé, je n'ai plus aucune force, je ne prends plus de plaisir sur les sentiers, je veux revoir mes proches et ma famille.Ma décision est définitive, j'ai rendu mon dossard...", a-t-il déclaré.

Dossard 1801 et ayant fait la course en tête du côté des féminines réunionnaises, Amélie Huchet a été contrainte d'abandonner à 00h58 à Ilet Savannah après 26 heures, 58 minutes et 22 secondes de course.

La dernière barrière horaire de la Mascareignes était fixée à vendredi 22h10. Malheureusement, 285 personnes ont été contraintes d'abandonner, certains hors délais, d'autres blessés ou éprouvés.

Ce samedi 19 octobre, les derniers relayeurs du Zembrocal sont arrivés ce à La Redoute. Si plusieurs équipes sont arrivées au bout, il y a eu tout même 31 abandons dont 19 n'ont pas réussi à passer pendant les barrières horaires imposées.

Au total à 576 coureurs ont pris le départ de la Métis Trail à Saint-Paul ce samedi 19 octobre 2024. Malheureusement, ils sont 98 à ne pas avoir pu arriver au Stade de la Redoute dans la limite de la barrière horaire.

Ce dimanche, les derniers coureurs du Trail de Bourbon sont arrivés à La Redoute. Malheureusement, sur la totalité des coureurs de la course, 192 n'ont pas pu franchir la ligne d'arrivée, dont l'un de nos infiltrés, Julien Dalleau.

Cette année 2024, l'édition de la Diagonale des Fous fut particulièrement difficile, les sentiers étant rendus glissant par la pluie. Malgré tout, 2.014 "fous" et "folles" ont atteint la ligne d'arrivée pour 2.939 au départ. On compte 825 abandons sur cette édition.

- Les cinq courses du Grand Raid 2024 en chiffres -

L’édition 2024 fut la plus longue et l’une des plus exigeantes de l’histoire du Grand Raid.

- La Diagonale -

Cette année, le parcours de la Diagonales des Fous a été rallongé de 10 kilomètres supplémentaires par rapport à l'an dernier. Malgré l’augmentation de la distance, le dénivelé positif a été réduit de 500 mètres par rapport aux années précédentes.

- Le Trail de Bourbon -

- La Mascareignes -

- Le relais Zembrocal -

- La Métis Trail -

Pour la 37ème édition du Grand Raid, l'organisation a ajouté cette année une cinquième course : la Métis Trail et ses 50 kilomètres.

