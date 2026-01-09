Grand Raid : le CHU de La Réunion revient sur la course folles de la coordination du don d'organes

Le jeudi 16 octobre 2025, "folles" et "fous" se sont élancés à l'assaut des sentiers de La Réunion pour le Grand Raid. Imaz Press avait parmi eux ses infiltrés dont Gwendoline R. et Ludovic Robert, membres de la coordination du don d'organes au CHU de La Réunion. Le CHU revient sur leur course folle (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Gwendoline R., 34 ans, était le dossard numéro 218 sur la Diagonale des Fous. Médecin anesthésiste réanimateur, la doctoresse réside dans le sud de l'île depuis deux ans. La Diagonale des Fous, "une première" pour cette sportive qui n'en n'est pas à sa première inscription.

La médecin avait réussi a franchir la ligne d'arrivée à la Redoute, dimanche à 3h12.

- Coureur de la Mascareignes, Ludovic Robert, greffé du rein, a abandonné sur blessure -

Ludovic Robert, dossard 4258, 43 ans. Responsable de la communication à la Chambre d’agriculture, ce sportif des Avirons était cette année au départ de la Mascareignes. Blessé, le coureur n'a malheureusement pas pu aller plus loin que Deux Bras.

"Il y a plusieurs mois, j’ai été approché par Claire Chabré qui est anesthésiste-réanimatrice au CHU Sud. Quand elle m’a proposé de rejoindre cette équipe et de courir pour promouvoir le don d’organe, j’ai tout de suite dit un grand "Oui", sans hésitation", précisait-il.

Le sportif a en effet subit une greffe rénale dont en 2023 au CHU de Bellepierre, après 5 années de dialyse, 12h par semaine, en raison d’un syndrome d’Alport.

Le CHU revient sur leur périple. Regardez.

