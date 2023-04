Sur la RN2 à Sainte Marie, pour permettre des travaux de création de refuge et de rabotage de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens nord - est entre les échangeurs le Verger et Franche Terre, de 20h à 5h la nuit du lundi 17 avril. Une déviation sera mise en place par les voiries communales. Par ailleurs, dans le sens est - nord, la bretelle d’insertion et le giratoire en aval de l’échangeur du Verger seront également fermés à la circulation.