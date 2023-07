La Maison du citoyen: bientôt la réouverture

Après trois semaines de travaux, la maison du citoyen du Port s’apprête de nouveau à ouvrir ses portes au public. Pour rappel, le site de proximité avait été pris d’assaut et incendié en juin dernier. "Le service public ne recule pas devant les besoins de la population" a déclaré Olivier Hoarau, maire du Port dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville du Port)

En juin dernier, la maison du citoyen a été pillée et incendiée, privant ainsi les Portois de services et conseils essentiels. Le maire du Port, Olivier Hoarau, avait alors affirmé vouloir rouvrir au plus tôt ce site de proximité : "Le service public ne recule pas devant les besoins de la population".

Avec l'engagement des différents services de la Municipalité et après trois semaines de travaux intensifs, les derniers coups de peinture sont en cours.

La Maison du citoyen accueillera de nouveau le public courant semaine prochaine.