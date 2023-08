Le Port : 13 affaires adoptées au conseil municipal

Le conseil municipal du Port s’est réuni ce mardi 1er août 2023. A l’ordre du jour, 13 dossiers ont été adopté. Ci-dessous nous relayons le communiqué complet (Photo: ville du Port)

- Budgets supplémentaires -

Les élus ont approuvé les différents budgets supplémentaires de 2023 concernant l’assainissement, la Valorisation des Eaux Traitées en sortie de Station d’Épuration (VETSSE) et le budget principal. Le budget primitif (BP) s’équilibre à 70,18 M€. Après le budget supplémentaire, l’équilibre budgétaire s’établit à 86,7 M€ en section de fonctionnement et à 48,5 M€ en section d’investissement.

"Cette performance budgétaire est le fruit d’une série de décisions, de choix stratégiques. Nous avons réussi à redresser les finances de la Ville en réduisant les emprunts toxiques et en désendettant la commune", a souligné le maire.

Il a aussi rappelé que depuis 2014, le taux de co-financement est passé de 10 à 40 %. Désormais, il s’agit de « gérer les affaires en bon père de famille en jonglant entre l’épargne, les excédents et la mise en place des mesures d’économie face aux défis notamment du pouvoir d’achat. Nous nous engageons à assurer les augmentations salariales décidées par l’État sans aucune compensation pour les communes. Dans notre gestion budgétaire au quotidien, l’accompagnement de nos administrés est une priorité et nous allons maintenir ce cap jusqu’à la fin du mandat", a-t-il conclu.

- Attribution de subventions aux associations et établissements publics -

Le Conseil municipal a validé l’attribution de subventions, en fonctionnement et en investissement, au titre de l’exercice 2023, à 15 associations et établissements publics pour des actions nouvelles en adéquation avec les orientations sectorielles de la Municipalité.

- ZAC Triangle de l’Oasis -

Les élus ont validé le Compte rendu annuel à la Collectivité (CRAC) 2022 de la Concession d’Aménagement de la ZAC Triangle de l’Oasis. Confiée à la SEDRE. En 2022, l’opération a notamment été marquée par l’acquisition des terrains de l’opération, le démarrage des travaux de viabilisation, l’obtention du permis de construire pour la 1ère tranche de la résidence étudiante et la désignation du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre de l’école d’architecture. Pour l’exercice 2023, les dépenses sont estimées à un peu plus de 3M€ et correspondent entre autres à la finalisation des travaux de dépollution et d’aménagement du site.

En 2025, 75% des opérations de la ZAC Triangle de l’Oasis seront livrées.

- Création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) -

Feu vert pour la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) pour porter, structurer et animer le hub de l’ESS et sur la participation de la Ville en tant que membre fondateur.

Le Hub de l’ESS a pour objectif de déployer une offre de loisirs et de services à la manière d’un tiers-lieu et d’accueillir:

- Des événements et manifestations (culturelles, économiques, professionnelles...) ;

- Un centre de ressources ESS : accueil et accompagnement des porteurs de projet... ;

- Un restaurant inclusif ;

- Des activités de production et vente autour des 5 R (récupération, réutilisation, reconditionnement, réparation et recyclage).

Deux lignes directrices et transversales structurent ce projet :

- Un fil rouge : l’insertion et l’emploi ;

- Un fil vert : le développement durable et l’économie circulaire.

Le Hub de l’ESS est également l’outil sur lequel s’appuie l’Expérimentation Territoire Contre le Chômage de Longue Durée.

- Utilisation des installations sportives de la Ville -

Vecteurs de la dynamique sportive, les installations font l’objet d’un programme pluriannuel de rénovation et de modernisation. Cette ambition s’appuie notamment sur la volonté de renforcer les potentialités sportives, d’optimiser les conditions d’usage et de valoriser le patrimoine.

Ainsi, les élus ont approuvé les modifications des modalités d’usage et mise à disposition des installations sportives de la Ville du Port. Au niveau du règlement intérieur, dorénavant les activités sportives doivent se terminer 15 minutes avant l’horaire de fermeture du site.

Côté tarification des équipements, de nouvelles installations sportives livrées depuis 2022 ont été intégrées (terrain de foot à 5, pistes de padel, street hockey, city stades...).