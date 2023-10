Le Port : 13 dossiers adoptés à l’unanimité en conseil municipal

Le Conseil Municipal de la Ville du Port s’est réuni le mardi 3 octobre 2023 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Les 13 dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Le Port)

En préambule de la séance, le Conseil Municipal a souhaité mettre à l’honneur Pierre Rosier, directeur de l’école d’architecture du Port.

En 2025, cette école d’architecture deviendra la première école nationale d’architecture, la première des Outre-mer. "Jusqu’ici, l’école d’architecture du Port n’était qu’une antenne de celle de Montpellier. Je me réjouis de l’annonce de la Ministre de la Culture. C’est le résultat de démarches entamées depuis 2013 par la Ville. 10 ans de combat, d’engagement et de persévérance. Je félicite Monsieur Rosier, l’architecte de cette consécration et pour ce travail partenarial" a déclaré Olivier Hoarau.

Autre personne à recevoir les honneurs du Conseil Municipal, Tanaël Brabant. Scolarisé au lycée Léon de Lépervanche, l’élève a décroché la médaille d’or aux Worldskills 2023 (ex Olympiades des Métiers) à Lyon, dans la catégorie "Aide à la personne". Il a également reçu la médaille de la "santé et de la sécurité au travail" parmi 800 participants lors de ces olympiades. Sa performance a été saluée par la proviseure du lycée, Chantal Gawronski et ses coaches Mesdames Gangate et Perrin.

- Les principaux dossiers adoptés -

• Convention de partenariat pour l’emploi et l’insertion Ville – Pôle Emploi – CCAS

Les élus ont approuvé les termes d’une convention de trois ans (2023-2026) entre la Ville du Port, le CCAS et Pôle Emploi afin d’améliorer les services de proximité rendus aux personnes en recherche d'emploi et aux entreprises qui embauchent. Il s’agit de coordonner les actions, dans un esprit de complémentarité, afin de contribuer à la rééussite des actions menées, en mobilisant les moyens néécessaires en vue d’une meilleure insertion des personnes ééloignéées de l’emploi.

Cette collaboration doit permettre de favoriser un meilleur accès à l’emploi des publics, favoriser l’accèès aux prestations de formations, concourir à une meilleure connaissance de l’emploi sur la Ville et favoriser la levée des freins sociaux et professionnels auxquels sont confrontés les publics recrutés par le CCAS, et en particulier dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC).

• Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors

Le Conseil municipal a validé la demande de la collectivité à prétendre aux 3 catégories du Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors. Il s’agit d’une demande de bourse en faveur de l’ingénierie de dééveloppement d’une politique de l’âge pour le territoire du Port. Cette bourse concerne la structuration du pilotage, la rééalisation de l’état des lieux ou la démarche participative.

Depuis juillet dernier, la Ville a validé l’adhésion du Port au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés ainsi qu'au Réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette adhésion marque l’engagement de la commune à répondre au défi du bien-vieillir des seniors de son territoire. Un engagement de longue date, encore démontré lors de cette Semaine bleue.

• Licence sportive pour tous

Dans le cadre du dispositif d’aide « licence sportive pour tous », les élus ont approuvé l’attribution de 29 830 € de subventions à 10 associations sportives pour 689 dossiers individuels au titre de la saison sportive 2022-2023.

Campagne associative

Les élus ont validé l’attribution et le versement des subventions en fonctionnement et en investissement 2023, à 6 associations (OPIAPA, Arajufa, Blue Family, Fondation African Mindset, CSBB, Synergie Péï) pour des actions nouvelles et/ou complémentaires en adéquation avec les orientations de la Municipalité. Depuis 2015, la Ville s’est engagéée dans une déémarche volontariste de structuration et de redynamisation de son partenariat avec le tissu associatif. Elle entend ainsi renforcer l’accompagnement de l’action associative et éélargir l’assiette des béénééficiaires de ses dispositifs.

• Déclassement ancien logement de fonction

Le Conseil municipal a constaté la désaffectation de l’ancien logement de fonction (n° 2) du groupe scolaire Charles Vendomèle et prononcé son déclassement. Dans le cadre de sa politique patrimoniale, la Ville du Port souhaite réaffecter ce logement au profit de l’association des Compagnons Bâtisseurs de La Réunion pour un projet d’intérêt public. Des formations des populations des quartiers aux travaux d’auto-réhabilitation des logements, ateliers d’application y seront menés.