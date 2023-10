Le Port a installé son conseil municipal des enfants

Ce jeudi 5 octobre 2023, en présence du maire du Port, Olivier Hoarau, des élus du conseil municipal, de directeurs d’écoles et de parents, les 28 jeunes élus du conseil municipal des enfants ont reçu leur écharpe tricolore et un kit du conseil municipal. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune portoise

En 2018, la Ville du Port mettait en place un Conseil municipal des enfants afin de permettre aux plus jeunes de faire l’expérience concrète du fonctionnement de la démocratie et de démontrer leur capacité a s’investir pour leur territoire.

Chaque année, les élections partielles de ces deux assemblées ont lieu pour élire les conseillers du CM1. Ces conseillers sont élus par leurs pairs de CM1 pour une durée de deux ans en école élémentaire.

Ce jeudi 5 octobre, en présence du Maire, M. Olivier Hoarau, des élus du Conseil municipal, de directeurs d'écoles et de parents, les 28 jeunes élus ont reçu leur écharpe tricolore et un kit du conseil municipal.

"En rentrant au Conseil municipal des enfants, vous devenez des ambassadeurs de l’action municipale auprès des adultes et auprès des autres enfants. Vous aurez pour cela à expliquer aux autres ce que vous faites dans les commissions et au sein du Conseil municipal des enfants", a rappelé le Maire, Olivier Hoarau.

Fraîchement installés dans leur fauteuil de représentant du territoire, les jeunes conseillers ont signé la charte des élus gage de leur investissement mais aussi eu l’opportunité de découvrir le service État civil. Pour conclure cette journée riche en émotions, les jeunes élus se sont rendus au Complexe sportif municipal pour un échange intergénérationnel a l’occasion de la Semaine bleue.

Pour rappel, le Conseil municipal des enfants est un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté a l’âge des enfants. Les jeunes élus auront a gérer des projets avec un budget alloué au CME et se familiariser avec le processus démocratique.

Le CME compte 28 élus dont des CM1 siégeant aux côtés des CM2 afin d’assurer une continuité des actions. Au cours de l’année, les enfants évolueront en groupes dans trois commissions :

- la commission école, citoyenneté et laïcité

- la commission environnement et cadre de vie

- la commission sports et loisirs