Le Port a réuni son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

La ville du Port a tenu sa séance plénière du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) le 26 septembre 2023. "Présidée par le maire Olivier Hoarau, ce CLSPD a réuni les différents partenaires : procureure, Sous-préfet de Saint-Paul, représentants de la police nationale et de la police municipale" indique la mairie du Port avant de préciser : "cette instance est le cadre de concertation sur les priorités de lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes". Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune portoise (Photo mairie du Port)

• Bilan positif de la programmation 2022-2023

L’année a été marquée par l’inauguration du Pôle Administratif et de Citoyenneté de la Rivière des Galets, labellisé Maison France Service qui a accueilli plus de 4 300 usagers, l’instauration d’une amende "dépôts sauvages "et le renouvellement d’une convention de coordination police nationale - police municipale.

Le niveau de la délinquance reste stable sur la commune. Près de 600 VHU ont été enlevés, 60 interventions du médiateur de rue (conflits de voisinage, relation bailleurs/administrations) enregistrées. 10 ambassadeurs de l’environnement ont été recrutés.

Les délits routiers, la forte prévalence des violences intrafamiliales et la circulation des stupéfiants à La Réunion restent toutefois des sujets préoccupants.

• Le programme des actions pour 2023 - 2024

Ce programme repose sur 3 priorités : lutter contre la récidive, maîtriser la tranquillité publique et lutter contre les violences sexistes et intrafamiliales.

Afin de prévenir les délits sur la voie publique et lutter contre le sentiment d’insécurité, l’installation de 30 caméras de vidéo protection est envisagée d’ici à 2025. Une étude est en cours pour déterminer les emplacements des premières caméras.

La collectivité s’engage aussi à lutter contre l’insécurité dans les transports publics en renforçant la présence des médiateurs - adultes relais et à sensibiliser les jeunes sur les règles d’usage dans les bus.

Des campagnes d’information/de sensibilisation seront initiées sur les violences sexistes et sexuelles et sur les effets des violences conjugales sur les enfants.