La ville du Port organise deux soirées d'humour avec le Comédie Tour Kartié et le spectacle sketch-concert Wotwa, les 12 et 19 mars 2024. Au menu : de l’humour et de la musique avec Laurent, Emiguel et Cédric d’Anlayse (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les deux évenements se dérouleront les mardis 12 et 19 mars 2024 de 19h à 21h30 au centre Paulette Adois-Lacpatia, au Port

• Infos et réservation au 0262 43 29 57.