Le Port : journées portes ouvertes de la Maison France Services

À l’occasion de ses journées portes ouvertes, la Maison France Services (MFS) de la Rivière des Galets, accueillera le public du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2023 au Pôle administratif et citoyenneté 6 rue Karl Marx au Port

Le public est ainsi invité à découvrir les missions, locaux et à rencontrer les agents et partenaires de ce nouveau service public de proximité à l’occasion des journées France Services. La MSF permet d’accomplir des démarches administratives auprès des principaux organismes de services publics (CAF, CGSS et EDF Réunion) dans un seul et même lieu.

Un atelier création de messagerie et compte France Connect sera animé par les agents de la Maison France Service de 10h à 11h. Des visites de la Maison France Services seront également proposées à 9h00 à 10h à 11h.



Programme et informations sur www.ville-port.re