Le Port : labellisée "100% Éducation Artistique et Culturelle"

Ce mercredi 6 mars 2024, la ville du Port annonce l'obtention du label national "100% Éducation Artistique et Culturelle". Depuis 2014, la municipalité s'investit dans sa politique culturelle en favorisant les échanges entre les acteurs du domaine artistique et de l'éducation. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo Sly/www.imazpress.com)

Après la mise en place en 2016 du contrat local d’éducation artistique (CLEA) dans la continuité du projet éducatif de territoire et du pacte culture adoptés en 2015 et du dispositif cité éducative en 2019, Le Port décroche le label national "100% Éducation Artistique et Culturelle" (EAC).



Ce label qui distingue les collectivités engagées dans un projet visant le bénéfice d'une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100% des jeunes de leur territoire, offre au Port l’opportunité de conforter son identité de ville référente en la matière au niveau national.



Au titre de ce label, trois projets sont mis en exergue par la ville sur les cinq années à venir :



1/ Parcours artistique : La vie devant soi

L’ensemble des acteurs culturels se mobilise pour proposer des actions de sensibilisation artistique dans tout le cursus scolaire et hors temps scolaire dans plusieurs domaines : musique, arts visuels, cinéma, danse, théâtre, numérique et lecture publique.



2/ Groove dann Port

Projet fédérateur autour de la musique, il permet à travers divers genres musicaux d’aborder différents instruments et plusieurs pratiques à travers des actions animées par les acteurs associatifs sur l’ensemble du territoire toute l’année. Et ce, dans une cohérence plus globale liée au festival de "Jazz dann Port", qui aura lieu au mois d’août 2024.



3/ Un patrimoine ancré dans l’avenir : Tiprat le pirat, circuit patrimoine, Ville Musée !

Le circuit numérique est un parcours à travers la ville du Port, qui s’effectue par l’intermédiaire d’une application Tiprat le Pirate, un jeu interactif.



Le circuit patrimoine est un parcours pédestre sous la houlette d’un guide qui plonge le participant dans l’Histoire et la genèse de la commune.



Le circuit ville-musée est un parcours qui s’effectue à vélo ou à pied en présence d’un guide, à la découverte de 40 fresques monumentales d’artistes locaux et internationaux disséminées à travers la ville.



Pour rappel, Le Port accueille de nombreux équipements culturels tels que :

- Le Village Titan, centre culturel, centre social et le centre d’art contemporain

- Les salles de spectacle : le théâtre sous les arbres et Kabardock

- Les écoles supérieures d’art

- Le réseau de lecture publique

- Le cinéma Casino

- Les actions d’éducation artistique et culturelle menées par les structures artistiques, la direction culturelle, la direction de la vie éducative via le CLEA.