Le Port : une opération de contrôle organisée pour la reprise du trafic Kar'Ouest dans la ZUP

Un plan d'action a été mis en oeuvre par l'Etat, le TO, la commune du Port, et la Société d'économie mixte de transports de l'ouest (SEMTO) pour assurer une reprise normale du service en sécurité.

"Il s'agit d'informer la population que cette ligne est réactivée : pendant quelques mois, certains chauffeurs ne souhaitaient plus assurer cette ligne à cause des caillassages. Après un travail auprès de la population, nous avons pu mettre en place des conditions permettant de remettre cette ligne" déclare Olivier Hoarau, maire du Port.

"Nous sommes aussi là pour rassurer la population. La ligne est rouverte, mais aussi sécurisée. Il y a des contrôles, une présence des agents de sécurité" détaille-t-il.

"Il y a un important travail de présence et de proximité dans les quartiers qui a été réalisé. On a pu identifier certains jeunes qui ont été impliqués dans les caillassages, et des mesures ont été prises. La prévention est importante, nous avons aussi mis en place des actions de sensibilisation sur l'utilisation des bus dans certains établissements scolaires" ajoute-t-il.

- Sensibiliser et éduquer -

"On organise régulièrement des opérations de contrôle à l'entrée et à la sortie des bus. La mairie organise aussi actuellement une convention pour permettre à la police municipale d'intervenir dans les bus" déclare le commissaire Nicolas Joseph.

"Et il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait en milieu scolaire pour éduquer sur l'importance de respecter les chauffeurs et le matériel. Nous ne sommes pas sur des violences portées contre les chauffeurs de bus, mais sur des dégradations commises par des personnes très jeunes. On est sur une problématique d'éducation plus que de violences" assure-t-il

"J'ai un message à faire passer : le transport en commun est pour toutes les familles. On ne peut pas imaginer qu'une ligne de bus qui transporte des enfants, des parents, des personnes âgées, ne puisse pas fonctionner normalement. Il était important que cette ligne redémarre" insiste Philippe Malizard, sous-préfet de Saint-Paul.