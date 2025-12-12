Lambians Kréol : dimans alon mèt an lèr nout lidantité dann lé o

L’Office du Tourisme Intercommunal du Sud a le plaisir d’annoncer la 4ème édition de "Lambians Kréol : Nout Kréolité, Nout Fierté", qui se tiendra ce dimanche 14 décembre 2025 au Belvédère de Bois Court (Le Tampon). L’entrée est libre et gratuite. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette journée festive et conviviale mettra à l’honneur l’identité créole à travers nos traditions, notre patrimoine, notre gastronomie, notre artisanat et nos savoir-faire péi. Un rendez-vous authentique et ouvert à tous, pour célébrer ensemble l’âme du Sud et la richesse de notre culture.

Dès leur arrivée, les participants seront accueillis autour d’un chaleureux "café mémé", plongés d’emblée dans une ambiance typiquement créole placée sous le signe du partage, du sourire et de la bonne humeur.

Moment fort de la matinée, la célèbre Rando Bertel, encadrée par la team du Bureau Montagne Réunion, emmènera les visiteurs à la découverte du Piton Doret. Une mini-aventure pleine de surprises, idéale pour les curieux, les familles et les explorateurs en herbe.

- Une journée pour célébrer la tradition réunionnaise -

Tout au long de la journée, le public pourra profiter :

- d’ateliers gourmands, ludiques et créatifs pour petits et grands…une invitation à vivre des moments complices tout en s’immergeant dans la culture réunionnaise

- de rencontres avec les artisans péi réunis dans un petit village artisanal valorisant les créations locales: l’occasion parfaite de trouver des cadeaux 100 % péi, authentiques et faits main, à l’approche des fêtes de Noël

Parce qu’on ne célèbre pas la tradition réunionnaise sans un vrai pique-nique créole, le chef Éric Lavalle proposera un repas typique dan vann’ dans la pure tradition lontan. (Réservation obligatoire via le lien https://mon.otisud.com/reservation)

Après le déjeuner, place à la musique et à la fête! Entre le séga vibrant de Jean Roland Miquel et le maloya puissant de Lindigo, préparez-vous à chanter, danser et vibrer au rythme de notre île. Une véritable dose de joie et d’émotions!

"Lambians Kréol" est l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis, de transmettre l’héritage réunionnais aux plus jeunes et de célébrer nos traditions, nos saveurs, nos savoir-faire et nos paysages exceptionnels. Cette édition s’annonce, une fois encore, inoubliable.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’OTI du Sud.