Le Tampon : 12 affaires votées en conseil municipal

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce lundi 13 avril 2026. À l’ordre du jour, 12 affaires ont été examinées et adoptées, dont certaines ont notamment porté sur les points publiés ci-dessous (Photo ville du Tampon)

• ATSEM : un encadrement renforcé pour chaque classe de maternelle

La Ville du Tampon réaffirme sa priorité pour l’éducation et le bien-être des enfants dès le plus jeune âge. À compter de la rentrée 2026, chaque classe de maternelle disposera d’un-e ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) à temps complet, garantissant un encadrement de qualité et un accompagnement adapté aux besoins des élèves.

Sur 163 classes de maternelle, 131 ATSEM sont déjà en poste, et le recrutement des 32 postes restants est prévu dans le budget primitif 2026. Cette initiative permet non seulement de sécuriser l’accueil des enfants, mais aussi de stabiliser les emplois des agents municipaux, tout en s’inscrivant dans une politique globale de professionnalisation et de pérennisation des services municipaux.

La mesure contribue également à l’amélioration de la qualité pédagogique et à la réussite éducative, en assurant un soutien quotidien aux enseignants et un suivi attentif des enfants, favorisant leur socialisation et leur développement cognitif dès la maternelle.

• Un engagement renforcé : le CCAS augmente de 200 000 € ses subventions au service des habitants et du tissu local

Pour accompagner les populations les plus vulnérables et renforcer les actions sociales, le Conseil municipal proposera une subvention totale de 2,6 M€ au CCAS pour 2026. Après déduction de l’acompte déjà versé de 800 000 €, 1,8 M€ restent à attribuer, couvrant 34,5 % du fonctionnement global du CCAS.

Ces subventions permettront de financer :



- l’aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles ;

- les structures d’accueil pour enfants, adolescents et seniors ;

- des activités éducatives, culturelles et sociales favorisant le lien intergénérationnel et la cohésion des quartiers.

La municipalité rappelle que ces financements représentent un investissement concret dans le bien-être des Tamponnais et dans la solidarité locale.

• Orientations budgétaires 2026 : sécurité, réussite éducative et transparence

Le rapport d’orientations budgétaires 2026 s’inscrit dans un contexte national et international complexe, marqué par la fragilité financière de l’État, l’inflation, et des tensions géopolitiques pesant sur les chaînes d’approvisionnement. Face à ces enjeux, la municipalité du Tampon a choisi une gouvernance équilibrée, combinant continuité des services publics et priorisation des ressources pour les citoyens.

Les trois axes prioritaires définis pour l’année 2026 sont :



Sécurité de proximité : renforcement progressif sur l'intégralité du mandat des effectifs de la police municipale dans tous les quartiers, avec un accent sur la prévention, la médiation et la présence sur le terrain pour garantir la tranquillité des habitants.

Réussite éducative : déploiement d’un-e ATSEM par classe de maternelle, remplacement progressif des emplois précaires par des postes permanents et soutien aux initiatives pédagogiques innovantes, afin de favoriser la réussite scolaire dès le plus jeune âge.

Sobriété et transparence : réduction des dépenses non prioritaires, suppression des frais superflus, publication régulière des subventions et de l’agenda du maire pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion municipale.

• Indemnités des élus : transparence et exemplarité

Dans le cadre d’une politique budgétaire responsable, la nouvelle mandature a procédé à une révision des indemnités des élus. Les adjoints et conseillers municipaux bénéficient désormais de montants réduits par rapport à la précédente mandature. Cette démarche illustre la volonté de privilégier les investissements directs dans les services aux citoyens plutôt que les frais de représentation.





