Le Tampon : la ville rend un hommage solennel aux victimes du terrorisme

Le mercredi 11 mars 2026 à 10h, la ville du Tampon a rendu un hommage solennel aux victimes du terrorisme lors d’une cérémonie organisée au Monument aux morts, sur la place de la mairie. Ce moment de recueillement s’est inscrit dans le cadre de la journée nationale d’hommage instituée en 2019, en écho à la date retenue par l’Union européenne en mémoire des attentats de Madrid de 2004. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville du Tampon. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Trois personnalités ont procédé au dépôt de gerbes : M. Joseph Rivière, Député de La Réunion, M. Daniel Maunier, Conseiller municipal, ainsi que le Capitaine Apaya, représentant le chef de corps du 2e RPIMa. Leur geste symbolique a marqué la reconnaissance de la Nation et de la collectivité envers les victimes.

De nombreuses associations patriotiques du Tampon ont également répondu présentes, témoignant de l’attachement profond aux valeurs de mémoire, de solidarité et d’unité. Cette cérémonie a permis de rappeler l’importance de ne jamais oublier, de faire vivre les mémoires et de réaffirmer l’engagement constant de la France contre le terrorisme, aux côtés des victimes et de leurs proches.