À Mayotte, les épreuves du brevet prévues en juin et certaines épreuves du bac annulées

À Mayotte, dévastée par un cyclone, les épreuves du brevet prévues en juin sont annulées tout comme l’épreuve anticipée écrite de français et celles de spécialités et de philosophie du bac, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale ce lundi 10 février.

"Afin de tenir compte des conséquences" du passage du cyclone Chido qui a dévasté l’île début décembre, la ministre de l’Education Elisabeth Borne a décidé, après des concertations, "d’aménager les examens que passeront en fin d’année les élèves de l’académie de Mayotte", a indiqué le ministère dans un communiqué. Les lycéens de terminale scolarisés à Mayotte bénéficieront par ailleurs "d’un délai supplémentaire pour s’inscrire sur Parcoursup".

Pour les CAP et les BTS également, les épreuves sont annulées et remplacées par le contrôle continu. Pour le bac pro, le contrôle continu remplace aussi l’épreuve de terminale ou le "contrôle en cours de formation (CCF)", selon la spécialité professionnelle suivie.

Pour les épreuves de sport, les CCF déjà réalisés seront pris en compte mais si aucun n’a été réalisé, "alors le candidat est dispensé d’éducation physique et sportive (EPS), c’est-à-dire que le coefficient est neutralisé".

- Les prochaines vacances prolongées d’une semaine -

Par ailleurs, les prochaines vacances scolaires à Mayotte, qui devaient avoir lieu du 1er au 10 mars, sont prolongées d’une semaine jusqu’au 17 mars, pour aider les personnels et les élèves "à surmonter les difficultés et la fatigue liées à un contexte difficile de reprise scolaire, et afin de concentrer la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires durant cette période".

Après six semaines sans cours, les élèves à Mayotte ont repris le chemin de l’école le 27 janvier, une rentrée perturbée par une grève lancée par un syndicat enseignant et dans des conditions dégradées. Sur 221 écoles, 45 n’ont pas pu rouvrir le 27 janvier en raison de dommages trop importants.

AFP