Ce matin, au réveil, Matante Rosina voit du soleil dans l'est. Au fil des heures, les Hauts du nord de l'île se couvrent. Du côté du volcan, c'est le même ciel qui se profile. Dans les autres régions de l'île, le soleil s'accroche. Dans l'après-midi, le vent souffle plus fort dans l'ouest et dans l'est. (photo sly/www.imazpress.com)